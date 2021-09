Rodenas confía en la capacidad de consenso del peronismo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En 2015 habló de "unidad en la diversidad", al acompañar a Perotti. Hoy dice que el PJ podrá recuperar su habilidad para la acumular poder el día después de las Paso, cargadas de munición gruesa.

Un mensaje puertas adentro para el 13 de septiembre

A Alejandra Rodenas las ideas la fascinan y la conmueven, incluso físicamente. Las expresa con un entusiasmo que sus manos y sus gestos no pueden contener. Necesita compartirlas al punto de consumir el muy escaso tiempo de la campaña electoral (para un candidato siempre es poco), en conversar sobre ellas, en acercarlas para colaborar con la comprensión de la crisis que vive el mundo y en cuestionarlas cuando lo cree necesario.

En estos últimos días de agendas ajustadas, previos a las elecciones del 12 de septiembre, mientras recorre medios para reforzar el mensaje junto a Agustín Rossi, se toma el tiempo de leer y de compartir lo que la pandemia ha contagiado a la filosofía y a los ensayistas que sigue, además de los juristas que han guiado su trabajo como jueza.

Se ocupa de reflexionar sobre lo que han pasado los gobiernos y cómo han reaccionado los ciudadanos ante las imposiciones del virus por sobre la libertad, y también respecto de la legitimidad de los límites que impone el Estado.

Las restricciones

De pronto se cuestionan las tradiciones y las luchas de los últimos siglos, para poder cuidar la salud sin otras armas que las restricciones, "qué palabra odiosa y qué imprescindibles que han sido", aclara la funcionaria sobre la que recayó la coordinación del Comité Provincial de Crisis. En el Senado que preside (ahora tomó licencia sin goce de sueldo por la campaña), en 2020 se produjo uno de los debates más característicos de las tensiones entre derechos de los individuos y derechos colectivos, cuando se propuso (finalmente sin éxtio) que fuera obligatorio, por una ley provincial ser donante de plasma para los pacientes curados de coronavirus.

En escenarios como la Legislatura o el comité mencionado fue donde se discutió, se peleó y se acordaron las restricciones a los santafesinos, para cuidar sus vidas, además de las decisiones que tomaron los gobiernos nacional y provincial por decretos que según los distintos momentos del avance de la enfermedad y el hunor social tuvieron más o menos aceptación.

El desinterés "propiciado"

Hoy está preocupada porque ve "cada vez más anómica" a la sociedad y advierte que el desinterés sobre las próximas elecciones, el temor a que haya un número bajo de votantes, o demasiados votos en blanco o a figuras que juegan a la antipolítica, es en realidad un "desinterés propiciado". Casi casi la vicegobernadora dijo "creado". Más adelante corrigió y agregó: "Son algunos sectores de los medios de comunicación, no todos, los que propician el desinterés, y también por esquemas electorales que se solventan en la idea de una libertad que es lindante con el no registro del otro. Los que creemos en proyectos colectivos creemos en la libertad con el otro, la libertad consolida las construcciones colectivas, somos libres en una trama social que necesitamos que sea mejor". Y admite que la pobreza ha aumentado.

"Pienso que es necesario un nuevo pacto de ciudadanía, mi ilusión en este período fue que de la pospandemia salíamos mejores, con un gran acuerdo nacional que nos mejorase, sobre lo que a los ciudadanos y las ciudadanas de la Argentina nos importa. Esos primeros gestos volátiles de convivencia entre las fuerzas políticas y las autoridades al comenzar esta crisis bien pudo ser el inicio de un nuevo acuerdo que solvente una política de mejor calidad, con una democracia con las tensiones normales de su ejercicio y con un gobierno con la oposición, no se gobierna solo, no en constante choque, porque así se disuelve la idea de la democracia y de la República", dice en una declaración válida para la realidad del país y de la provincia. "El acuerdo es el piso de acumulación para hacer política, lo necesitamos", señala otra vez.

Indefinición

Peronista, muy afín al kirchnerismo desde muy temprano, Rodenas dice que "primero hay que ganar las Paso", al responder sobre si realmente está dispuesta a dejar su cargo como vicegobernadora de la Provincia para asumir como senadora nacional por Santa Fe.

En la entrevista impone la indefinición con una bien ensayada naturalidad, pero deja en claro que la decisión de ponerle su nombre y apellido a la lista con Rossi responde a una necesidad política de su sector. "Mediante las Paso podemos resolver que estemos todos y todas, que se entienda que todos los espacios del peronismo forman el Frente de Todos; las internas van a ser la herramienta".

Lamenta que el peronismo santafesino haya perdido la oportunidad de sostener su capacidad de lograr el consenso interno y que -en términos políticos- no haya logrado nuevamente acumular poder a partir del diálogo de cada uno de sus sectores.

Dice desde la Casa Gris se excluyó al Nes donde milita una parte de los senadores del PJ, a una parte importante del kirchnerismo santafesino, al Movimiento Evita, al Peronismo Renovador y a sectores sindicales. Y que la lista que la lleva de candidata es la consecuencia de aquello.

La Peste

Rodenas defiende las gestiones en la Nación y en la Provincia, con el grabador encendido o fuera de micrófono, muy especialmente cuando se habla de la pandemia. Siempre mide sus palabras para cuando se consuman los días del fuego amigo que puede dejar heridas profundas.

"El Frente de Todos necesita sostén y volumen", definió y advirtió que los sectores que están en la lista que integra "no solo son representativos sino constitutivos del triunfo de 2019".

"El mundo discute cómo seguir luego de la pandemia, qué vamos a necesitar ante este escenario de disgregación. El signo de este período está marcado por las estrategias que debimos llevar adelante desde el gobierno nacional, que bajó duras pero necesarias restricciones a las provincias y que no siempre fueron bien recibidas por la sociedad".

"La pandemia no es simplemente un discurso. Creo que no puede pensarse en política sin decirlo y aún admitiendo que no todo se habrá hecho correctamente, que hubo que responder muy pronto con exigencias que no estaban previstas y ante un sistema de salud que fue deteriorado, pido también que se piense en cómo fue que la oposición expresó esas críticas. ¿Fue el tono correcto en una sociedad dolorida, angustiada, atravesada por el duelo, por la incertidumbre? Hubo un primer momento de gestos públicos, recuerdo especialmente el de Mario Negri sobre enfrentar la pandemia sin sacar provechos electoralistas, que luego se diluyó lamentablemente. Y en una sociedad anómica como la nuestra los efectos son preocupantes", aseguró.

Coincidió en que los primeros meses de la cuarentena fue estricta porque los ciudadanos la aceptaron, además de existir ejemplos claros desde las autoridades, y dijo que luego "ganó el cansancio" y cierto fenómeno nuevo: "vivimos la derrota del principio precautorio, así lo define la teoría política, porque hay una sociedad que no se deja cuidar, o que está atravesada por el mito del libre albedrío y que cada individuo piensa que puede cuidarse solo, que habrá una solución personal, no colectiva. Y es sólo un mito, no existe. Hay una precariedad subjetiva en la sociedad para saberse parte de un todo, de una idea de lo colectivo".

La ex jueza aceptó que se trata de una idea bella, atractiva, pero destacó que "exacerbar el individualismo en un mundo pandémico es riesgoso y se lo hizo. Y no olvidemos que en la Argentina tenemos la ventaja de saber que va a pasarnos lo que antes pasa en otros lugares del Mundo, en especial en Europa".

El virus y el Estado

Piensa que el virus ha derribado "las normalidades construidas subjetivamente" y que frente a la incertidumbre la respuesta debe ser democrática, colectiva, comprensiva de todos los ciudadanos y "con un Estado presente".

Enumeró los planes, las asistencias y los programas que el gobierno nacional dispuso para atemperar las tensiones entre cuidar la salud y cuidar la economía y expresó que esa fue, en términos prácticos, una respuesta política que privilegia lo colectivo.

Subrayó que la fortaleza del sistema de salud, de sus cuadros profesionales y técnicos, de la ciencia en la Argentina, "tiene una historia que nace de la universidad pública" y agregó: "también reivindico las sinergias del sistema público de salud con el privado, de otra forma no se hubiera podido, y muy especialmente la vocación y la responsabilidad de los trabajadores de todos los sectores de la salud".

Rodenas insiste en que ve cada vez más anómica a la sociedad, incluso frente a los esfuerzos conocidos en hospitales y sanatorios frente a la pandemia, y reprocha la falta de cumplimiento de las normas especialmente a la clase media que viaja y ve otras realidades.

"Es curioso, vienen maravillados por el cumplimiento de la norma en otros paises y cuando tienen que objetivizar su planteo aquí es lo contrario: te dicen no más planes sociales en Argentina, pero admiran a paises que subsidian la energía, el transporte y sostienen con salarios a los desempleados. En el mundo el Estado tiene un rol fuerte, relevante, aquí desde esos sectores se pone al peronismo como la fuerza que mediante el Estado aplasta las diferencias y te sumerge con dispositivos que no respetan la diversidad, cuando en realidad es lo contrario: el peronismo siempre le dio a todos por igual y por eso hoy pensamos en el aguinaldo para monotributistas como parte de nuestra propuesta para igualar derechos de ese sector".