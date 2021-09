Lucas Maguid: "Internet es un servicio público y no un lujo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El precandidato a Concejal por la lista “Unidos Podemos”, dentro de la interna del Frente de Todos, propone la iniciativa “Santa Fe Conectada”, que prevé llevar conectividad a los barrios populares con el costo de una tarifa social, y la distribución de dispositivos móviles y conectividad gratuita para estudiantes.

De cara a las PASO del próximo 12 de septiembre Maguid presentó una serie de propuestas, dentro de las cuales se encuentra “Santa Fe Conectada”. La iniciativa busca llevar conectividad a los sectores más vulnerables de la ciudad a un precio de tarifa social. También pretende que los estudiantes tengan navegación gratuita por los sitios destinados a tales fines, y que cuenten con dispositivos móviles aquellos que los necesiten.

“Necesitamos cambiar el paradigma sobre el acceso a la conectividad a Internet. Todavía hay muchas personas que piensan que es un bien prescindible o accesorio, que suma tenerlo pero que su carencia no resta nada. Sin embargo, en pleno Siglo XXI necesitamos avanzar hacia la concepción de Internet como un servicio básico, como lo son el agua, la luz y el gas. Hoy a través de Internet se estudia, se compra, se vende, se saca el turno para la vacuna. No tener Internet es una privación social y de ciudadanía, el Estado debe acordar con las prestadoras de servicios de internet para que haya una tarifa social y garantizar la gratuidad del mismo en la educación ”, afirmó.

Sobre el acceso a Internet, Maguid señaló que “la pandemia ha demostrado claramente la necesidad de un acceso a universal a Internet. Esto pudo observarse con más fuerza en el ámbito de la educación y del trabajo, que junto a la salud son los pilares de la sociedad. En cuanto a la educación, la brecha educativa se acrecentó notablemente entre quienes tuvieron acceso a un dispositivo y a conectividad y quienes no. De hecho, para finales de 2020 ya un millón y medio de estudiantes habían abandonado la escuela por haber perdido todo vínculo pedagógico. En el trabajo, muchos pudieron hacer home office. Pero muchísimos otros tantos, no. Tener o no Internet se ha convertido que en un factor que hace a la ecuación de la justicia social”.

En cuanto a la propuesta concreta que quiere llevar al Concejo explicó que “por un lado, queremos llevar Internet a los barrios más postergados de la ciudad. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) hay 47 barrios o sectores de barrios en nuestra ciudad que viven en condición de precariedad y que no tienen acceso a Internet. Se trata de miles de familias. Estamos convencidos de que, así como la luz tiene un medidor y una tarifa social, lo mismo puede hacerse con Internet, para que los vecinos y vecinas puedan tener este servicio a un precio accesible”.

Respecto a la importancia de la conectividad para la educación, Maguid destacó: “A nivel nacional las universidades han implementado que determinados sitios puedan navegarse sin consumir datos de conectividad. Hoy, gracias a la tecnología, es posible segmentar y direccionar a dónde van los datos, y establecer que determinados sitios sean navegables sin generar costos para el usuario. Existen muchísimas páginas educativas, muchas herramientas. Es fundamental avanzar en la celebración de convenios con prestadores para que esas páginas y herramientas sean de acceso gratuito”. En cuanto a los dispositivos, Maguid agregó que “en lo que va del año se secuestraron casi 4.000 celulares en las requisas carcelarias de la Provincia. Esos teléfonos, una vez que sean formateados, deberían ser destinados a estudiantes que no cuenten con estos dispositivos y que le darían un uso apropiado para su educación. Además de esto, el Estado debería garantizar el acceso a dispositivos a quienes lo necesiten. Planteamos un esquema a demanda donde el solicitante lo haga mediante declaración jurada. Se trata de una política como el Conectar Igualdad pero de segunda generación, con una direccionalidad más específica que garantice la llegada de la ayuda del Estado a aquellos que verdaderamente lo necesiten”.

El precandidato de “Unidos Podemos” también habló de la relación entre el acceso a Internet y el trabajo. “Estamos recorriendo cada uno de los barrios de la ciudad y en todos lados nos sorprende lo mismo: que muchos comerciantes no cobran con débito o con medios electrónicos por no tener un postnet. Muchos incluso nos cuentan que es algo que se lo demandan los clientes, y que han perdido muchas ventas por no poder cobrar de esa manera. En muchos casos, también, aun teniendo el postnet la conectividad es precaria, y de esa manera la herramienta se vuelve inútil”.

Para concluir, Maguid reflexionó: “recorriendo la ciudad se ve claramente la desigualdad que la falta de acceso a Internet genera. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con muchos vecinos y vecinas que no habían sacado su turno para vacunarse por no saber cómo hacerlo o no tener acceso. Al anotarlos, ya tenían el turno asignado hacía meses. Ni que hablar de la cantidad de padres y madres que nos contaron cómo sus hijos perdieron el año, o la cantidad de adolescentes y jóvenes adultos que abandonaron sus estudios por no poder vincularse con la institución. También encontramos innumerables casos de personas que no pueden gozar de determinados beneficios por no poder conectarse. Al final, el cara a cara con los vecinos nos vuelve a confirmar la idea que originalmente habíamos concebido, esto es, que en el Siglo XXI Internet es un derecho y garantizar el acceso a él es una forma de justicia social 3.0”.