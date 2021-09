Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Respuesta de los vecinos de barrio El Pozo

AGUAS SANTAFESINAS

"Respecto al reclamo publicado en esta sección el jueves 2 de septiembre realizado por los vecinos del barrio El Pozo, vale decir que la empresa permanentemente atiende los requerimientos asociados a los servicios sanitarios. En este sentido cabe destacar que se acaba de concluir la renovación de un tramo de la red cloacal que tuvo fallas de funcionamiento dejando solucionado los inconvenientes asociados a la misma. Asimismo es oportuno recordar la importancia de que los usuarios hagan un correcto uso del servicio para evitar dichos inconvenientes. Muchas gracias".

En-deuda-miento

JUAN R. BELL

"Hoy veremos las diferencias entre las palabras y los números. En infinidad de oportunidades hemos preguntado el monto de la deuda del país, sin éxito. Según a quien le consulte, me dirá diferentes valores, pero los números son exactos. Entonces, asumo que los valores se ajustan a una realidad virtual. Dependiendo de quién y a quién se pregunte, obtendremos diferentes respuestas. Un oficialista de cierto partido político, nos responderá con los valores reales, pero otros nos responderán con el en-deuda-miento, variable. Ya lo dice la palabra, se miente, especialmente si la deuda fue contratada por ellos. Nunca sabremos la realidad, pero sí deberemos pagarla entre todos. Ellos no tienen dineros propios y se lo extraen a todo el pueblo. Y así se sobrevive, basados en dos cifras diferentes: las oficiales y las de la oposición. Pero según se trate, son diferentes los montos de en-deuda-miento. Si tomamos una de esas cifras, veremos que cada argentino debe casi U$ S 1 mil millones de dólares. ¿Los hemos visto? Solo en los diarios. Así han hecho desde hace muchísimos años. Hemos tenido el oro tirado en los pasillos, pero luego pasamos a no tener nada. Pero por la dudas, hemos votado a los mismos de siempre, creyendo en los Reyes Magos. ¿Ilusos, estúpidos o demasiado "fáciles"?

Autoridades probas

ALFREDO SALOMÓN

"El sistema educativo en nuestro país podría cambiar para bien cuando el Ministerio de Educación esté en manos de un docente de carrera; y no como ahora, que las autoridades actuales dependen del color político gobernante. Ahí tenemos frente a nuestros ojos las consecuencias nada favorables. ¿Tan difícil es ubicar como ministro de Educación a un docente de carrera, como garantía de su función tan importante? Mientras eso no ocurra no esperemos resultados dignos de destacar. La solución está en manos de nuestros representantes, del Poder Legislativo. El pueblo debe elegir lo mejor para nuestros hijos, porque así se proyectará, a no dudar, para nuestro país. Así sea".

Vandalismo

LIDIA

"Vivo en República de Siria al 4500. Estamos cansados del vandalismo en esta zona. A mí me destrozaron el canasto de la basura, de la vereda. Pido que el diario venga a hacernos una nota por este tema, con fotógrafos. Somos personas mayores y nos hacen esto. Estamos desvalidos".

Fanatismo delirante

MIGUEL JUAN

"Mis queridos amigos del diario El Litoral: como hace más de 50 años los sigo leyendo, y mi reflexión va dirigida a los comentarios de una persona que se identifica como Lidia de Av. Caputto. En realidad al diario lo compro para leerlo y por ende sigo muy de cerca los delirantes, erráticos y confusos comentarios de esta persona. Quiero dejarles en claro que no tengo afinidad política e ideológica para con ningún partido, movimiento o agrupación, ya que me considero una persona coherente y no permitiré que ideología alguna me saque de mi eje... Respeto las ideas de todos, pero no adhiero al fanatismo delirante de nadie. Muy amables y hasta pronto".