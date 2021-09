Debutó "Sábados Activos": ¿Se "engancharon" los adolescentes?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el Ministerio de Educación aseguraron que la respuesta a la convocatoria fue "buena". La concurrencia era optativa. Plantearon que no es sólo una ocasión para recuperar presencialidad, sino también para "romper con el formato rígido" de la secundaria.

Con alumnos de tercer año de la secundaria y en alrededor de 250 escuelas públicas y urbanas de la provincia, debutó este fin de semana el dispositivo "Sábados Activos". Se trata de una experiencia que pretende recuperar presencialidad y afianzar vínculos con este segmento del nivel medio. La semana próxima se sumarán los alumnos de los cuartos años. Durante la jornada que se extiende por la mañana, se plantean actividades esencialmente vinculadas a temáticas culturales, científicas y deportivas. Pero la propuesta no es obligatoria para los adolescentes; por eso, uno de los desafíos era conocer la respuesta que fuera a tener la convocatoria planteada. Consultado por El Litoral, el subsecretario de Educación Secundaria, Gregorio Vietto, valoró este lunes como "muy positiva" la experiencia, y adelantó algunas de las temáticas que se prevén desarrollar en estos espacios.

- ¿Cómo fue y cómo evalúan la convocatoria que tuvieron de parte de los adolescentes a la actividad propuesta?

- La respuesta fue muy buena. Estamos contentos; fue un día atípico pero se engancharon. Fue muy positivo no sólo por la respuesta de los chicos, sino también por los interrogantes que nos deja al interior de la escuela a todos los que somos educadores ,respecto de lo importante que es construir una escuela secundaria renovada. Esta pandemia que nos interpeló durante dos años puso en evidencia muchas cosas que ya existían y que tienen que cambiar. Y nadie mejor que los chicos para mostrarnos algunos de estos caminos hacia la nueva escuela secundaria. Se arrancó con el tercer año, y para el próximo, está previsto que vayan los de cuarto. La línea de acción tiene que ver con eso, con el ciclo orientado.

- ¿Qué tipo de actividades desarrollaron?

- Este primer encuentro tenía que ver con una jornada más bien recreativa y lúdica, para pasar luego a una instancia más bien expresiva; nosotros creemos que a a través de actividades culturales como el teatro, las actividades plásticas, la música incluso la misma literatura, los chicos pueden poner en palabras lo que están viviendo; cómo vivieron estos dos años de pandemia, cómo están viviendo el reencuentro… Esto fue previsto para este primer sábado; para los próximos tenemos pensadas instancias que tengan que ver con la formación profesional, con ESI, y por supuesto, con profundizar cuestiones que tengan que ver con lo académico porque ya llegó a todas las escuelas el cuaderno Nro. 3 de la provincia. Así que estos sábados se convertirán en instancias para analizar también ese material.

- ¿La temática irá variando? Porque inicialmente se había cuestionado que los encuentros no se destinasen a los contenidos de las cátedras tradicionales…

- El propósito del dispositivo es afianzar la enseñanza. Nosotros podemos tener múltiples encuentros, por ejemplo, con la matemática… Puede ser de una manera más academicista de lunes a viernes, y de una manera menos académica los días sábados. Encontrarnos con la literatura, con las ciencias o con la matemática no necesariamente tiene que ser por el dispositivo áulico. Los días sábados, la intención también es romper un poco con ese formato rígido del mosaico de secundaria que muchas veces los docentes de secundaria queremos romper, pero la dinámica del nivel nos lo impide. Bueno, ahora los sábados nos permiten habilitar un formato un poco más flexible, más novedoso, más atractivo y más aggiornado también a los tiempos que corren, porque esta cuestión de trabajar al aire libre no tiene que ver solamente con lo lúdico, sino también con lo sanitario; la idea es trabajar múltiples formatos.

- ¿La actividad de los sábados es al aire libre?

- Puede ser aire libre o en un aula. Cada institución lo resuelve de acuerdo con su situación y habilita sus espacios en función de las condiciones que tenga. Nuestra recomendación es salir del aula; que se utilicen otros espacios como patios, SUM, laboratorios, bibliotecas, porque todos estos espacios están previstos en la escuela para construir conocimiento.

- ¿En términos porcentuales y teniendo en cuenta que era una actividad voluntaria, cuántos adolescentes fueron?

- No quisiera arriesgar porque el número no sería preciso. Lo que sí puedo decir es que de las 254 escuelas que debían arrancar, todas de gestión pública y urbanas, sólo un puñado no pudieron hacerlo pero por cuestiones administrativas, y no porque no hayan tenido alumnos. Van a comenzar el sábado próximo o el siguiente.

- ¿La evaluación es positiva, entonces?

- Totalmente. Tenemos coordinadores territoriales que estuvieron visitando las escuelas tomando registro fotográfico y en planillas sobre la asistencia y las actividades, y la verdad es que todo fue muy positivo, a pesar del mal tiempo.