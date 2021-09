Productores niegan que suba del biodiesel impacte en surtidores

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Voceros de las empresas santafesinas que concentran el 80% de ese combustible explicaron que las petroleras no tienen excusas para subir precios al consumidor. (Además, hay elecciones).

"No es que el precio de las naftas y del diesel en el surtidor a la hora de cargar combustible aumenta porque suba el precio de los biocombustibles, eso es falso: al contrario hoy el esquema que ha creado el gobierno nacional baja el impacto del biodiesel y del bioetanol en el precio final del diesel y las naftas", explicó a El Litoral

Marcelo Kusznierz, integrante de la Cámara Santafesina de Energías Renovables de la Unión Industrial de Santa Fe.

El empresario subrayó que la actualización en lo que las petroleras le pagan por tonelada a los productores bio coincide con la aplicación de la nueva ley de biocombustibles, que el gobierno nacional impulsó en el Congreso con una fuerte reducción en el corte de energías verdes sobre los derivados del petróleo que queman los motores diesel y nafteros.

Marcelo Kusznierz, integrante de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, dice que en el nuevo esquema del gobierno nacional su sector está entre los que perdieron.Foto: El Litoral

"Hay que aclarar que esta recomposición obedece exclusivamente al mayor costo del aceite de soja y que bajo ningún aspecto debe implicar un incremento en los precios del surtidor por parte de las petroleras, ya que este incremento en el precio viene acompañada de una reducción en el corte", afirmó.

"Este nuevo sendero de precios y porcentaje de corte surgió a partir de un acuerdo entre el sector pyme de biodiesel y la Secretaría de Energía, de manera tal que el sector pueda continuar operando, por lo menos al 50%, pero sin generar impacto alguno en el surtidor por el mayor valor de la materia prima del biodiesel (aceite de soja). Es así como lo determinó la Secretaría de Energía", indicó.

Menos mercado interno

La nueva legislación nacional, que en la Cámara baja del Congreso de la Nación llevó adelante Máximo Kirchner, diputado nacional por una provincia petrolera, Santa Cruz, privó a las empresas santafesinas de biodiesel de una porción importante de su mercado interno. Además, en el Senado nacional no hubo representantes por Santa Fe que se opusieran a la nueva legislación, promovida por el oficialismo.

El proyecto de Kirchner se impuso a la media sanción del Senado, que buscaba una prórroga de la legislación que estaba vigente.

Hasta la aplicación de la nueva ley el corte del biodiesel era del 10% en el diesel, pero a partir de la promulgación de la Ley 27.640 y hasta el 31 de diciembre de 2030, esa proporción verde se redujo a la mitad: 5%. Incluso, el Poder Ejecutivo se ha reservado la potestad de bajar aún más ese porcentaje, al 3%. Con esos números, mal puede un insumo que para las petroleras cae a la mitad causar una suba. Y además, el contexto político no parece el más lógico para que haya quejas a la hora de llenar el tanque.

A días de las Paso

La aclaración de Kusznierz se produjo a horas de que se conociera la resolución 853 de la Secretaría de Energía, que subió el valor por tonelada del biodiesel y del bioetanol, en la semana previa a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre.

La resolución contiene la aclaración de que habrá periódicas actualizaciones en el valor de los combustibles bio, al tiempo que fija en $ 122.453 por tonelada el precio del biodiesel para el 5% obligatorio en la elaboración de diesel para las operaciones de septiembre; y en $ 124.900 por tonelada, para octubre, y $ 127.400, para noviembre próximo. En este caso, también se detalló que "el plazo de pago del biodiesel no podrá exceder, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde la fecha de la factura correspondiente". La elección general de legisladores nacionales será el 14 de noviembre.

Pierden empresas de Santa Fe

"Está claro que más allá de que se ha comenzado a actualizar el valor del biodiesel y el bioetanol por tonelada, está claro que con la rebaja en el corte tiene como perdedores a nuestros productores, a nuestro sector". Y recordó que la excusa para llevar adelante esa medida fue que no hubiera un supuesto impacto del combustible verde en los surtidores, por eso me parece nesario que se aclare que no hay una vinculación" entre lo que se paga en el surtidor de las estaciones de servicio y lo que las petroleras les abonan a las empresas productoras de biocombustibles".

Subrayó que en el nuevo esquema "no son ni las estaciones de servicio, ni las petroleras las que tienen mayores costos, ellos siguen gastando lo mismo: no hay una correlación entre el aumento del Bio y el aumento de los combustibles al consumidor", destacó.

"No tenemos rentabilidad"

El Litoral consultó a Marcelo Kusznierz, integrante de la Cámara Santafesina de Energías Renovables sobre los borradores de reglamentación de la nueva ley que maneja el gobierno nacional y por los pedidos que le formula a las autoridades nacionales ese sector.

"Estamos trabajando en varias solicitudes al gobierno, que nos ha informado que todavía no está el borrador de la reglamentación. Hay unos puntos sobre los que queremos que nos escuchen: uno de ellos es la asignación mínima de cupos rentables para las empresas más chicas, de menos de 24.000 toneladas. Hoy nosotros con los recortes de cupo qué está haciendo la Secretaría, sencillamente no somos rentables o sea tenemos que llegar a las 1.500 toneladas por empresa", graficó. " Y por último, necesitamos consensuar una fórmula de precio que nos deje tranquilos y que tenga en cuenta todas las variables para el futuro"

Dólares y ambiente

Los biocombustibles, que en la Argentina se usan para cortar los combustibles de origen fósil, están elaborados en base a aceite de soja en el caso del biodiesel, y de los alcoholes produciros con maiz y caña de azúcar en el bioetanol.Ambos cumplen con el objetivo de hacer menos dañino para el medio ambiente el uso de los combustibles derivados del petróleo. Pero además, en el caso del biodiesel -cuya producción está concentrada en un 80% en Santa Fe- además logra reemplazar importantes volúmenes que la Argentina importa, lo que implica ahorrar divisas para el país. Según datos oficiales, desde 2010 a 2019, el biodiesel ha sustituido importaciones de gasoil por 10.800 millones de dólares.