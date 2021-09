Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocupación y ¿des-control?

UN LECTOR

"Cuando se ingresa a Alto Verde, apenas se supera el puente Héroes de Malvinas, se ve que están desarrollando ahí una serie de actividades, que están modificando sustancialmente la costa. Me refiero a ocupaciones que no sabemos si son legales o si son intrusos, que se han apropiado de la costa. Ahí hay un famoso gimnasio, hay un comercio náutico, etc., etc. Están haciendo, inclusive, relleno y levantamiento de la costa. Del otro lado tenemos un levantamiento de un gran sector, varias hectáreas, y quedó inconclusa una obra de dragado hace algunos años, donde se iba a hacer un country náutico, donde se han dragado varias hectáreas, levantando varios metros a la costa. Yo me pregunto, como santafesino, porque no veo que ningún organismo técnico de la provincia, ni de la Municipalidad se apersone a verificar, controlar y a ver qué documentación tiene toda esta gente. Me llama poderosamente la atención la inacción y la indolencia con que todos los organismos que debieran intervenir miran para el costado. Me refiero al Ministerio de Obras Públicas, a la Municipalidad, a la Secretaría de Control... Es decir: hay varios organismos que deberían estar ahí, regulando esta ocupación. Porque la costa, según el Código Civil, es pública. De manera que están ocupando un espacio público. Entonces, solicito a la provincia y a la Municipalidad, a través de los organismos competentes, que intervengan y pongan a resguardo lo que es de todos".

****

"Mucho odio y pocas ideas II"

JORGE, UN CIUDADANO QUE LEE, PIENSA Y RECUERDA

"No acostumbraba a molestar a El Litoral con comentarios políticos, porque creo que no es el lugar adecuado; pero al ver la cantidad de falacias que se mencionan a diario, me veo 'obligado' a hacer un comentario acerca de lo expresado por el señor Daniel Pino, el 03/09/2021. La palabra odio (con toda la aberración que eso conlleva) no fue utilizada prioritariamente por Cambiemos, sino por el kirchnerismo. Lo de 'odiadores seriales' es patético. Yo quiero que al gobierno le vaya bien, pero el gobierno no coopera. Dígame señor Pino: ¿qué hizo la oposición desde el primer día del gobierno anterior? Cortes, paros, no clases, helicóptero. ¿Eso es querer que le vaya bien? No, señor Pino. Eso es desestabilizar. Algo en lo que son expertos. Estoy de acuerdo en 2 cosas: 1) no se les cae una idea... ¡¡a nadie!! No tienen, parece; 2) ningún país prospera con odio. Le recuerdo que no fue el macrismo el que lo instaló. Por último, usted manifiesta que no dice nada que no sea verdad. Usted no es el dueño de la verdad. Por lo que expresé más arriba y muchas cosas más. Repiénselo. Gracias al diario".

****

Respuesta a Assa

VECINOS DE B° EL POZO

"Agradecemos la respuesta de Assa con relación al último de nuestros mensajes publicados. Y decimos el último, porque gracias a este espacio que nos brinda El Litoral hacemos sistemáticos reclamos a Assa por el tema de siempre: los líquidos cloacales en las calles, el dolor de cabeza de los vecinos. Y lamentablemente tenemos que hacerlo, ya que los efectuados por vía formal no dan el efecto esperado y pasan días y semanas sin solución. Debemos cerrar ventanas y aun así el olor nauseabundo penetra. Además, lo más grave es que el aire está viciado de partículas contaminantes y no sabemos hasta qué extremo eso nos perjudica. Las aguas cloacales deben circular por donde corresponde, no estar en los espacios públicos por donde transitamos las personas. Convivir con líquidos cloacales es algo vergonzante, humillante, miserable y peligroso para nuestra salud. Realmente, nos preocupa que debamos 'coexistir' con este problema. Y es algo que sucede desde hace años... No queremos tener que recurrir a Assa en forma permanente. No es ese nuestro objetivo. Lo que demandamos es que esta situación se resuelva definitivamente. No sabemos a qué se refiere Assa cuando nos dicen que hagamos un correcto uso del servicio. La verdad, en lo que a nosotros respecta, lo usamos como corresponde... Lo que nos preocupa es que el problema sea estructural. Por eso necesitamos arreglos que sean eficaces, y que tenga sentido, asimismo, la inversión que hace Assa en cuanto a cambio de caños, etc., con el fin de renovar parte del sistema cloacal. Por último, agregamos que los vecinos guardamos fotos de las 'lagunas' de líquidos cloacales, distribuidas a lo largo y ancho del barrio. No obstante le agradecemos a Assa por los trabajos realizados y al diario, por su gran atención de facilitarnos este valioso espacio".

****

Renovación carnet de conducir

MARIA PANIGUTTI

"Al Sr. Intendente o a quien corresponda: ante tantas dificultades para los turnos de renovación por qué no crean una página para anotarse (tipo vacunación Covid) y ustedes van dando los turnos desde los más atrasados y vencidos. Creo que seria una gran solución. Cuando uno quiere pedir el turno no se puede encontrar fechas libres. Espero que solucionen y no sigan extendiendo los plazos una y otra vez. Gracias".

****

Errores y horrores

VIVIANA

"Le respondo con todo respeto a la Sra. Lidia: si usted le cree al ministro Guzmán las estadísticas; es usted muy ingenua. Macri no se fue dejando el dólar a 175 $ . Hay que manejarse con la verdad. De lo contrario, la falta de credibilidad echa por tierra toda lógica. También es justo decir la cantidad de comercios y Pymes que han cerrado con este gobierno y en el de Cristina... No hay gobiernos mejores o peores. Hay errores y horrores".