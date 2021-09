https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones Paso

Aeberhard: "Sin seguridad no podemos avanzar"

Marcela Aeberhard precandidata a concejal por Mejor Santa Fe manifestó que sin seguridad todos los demás proyectos pasan a segundo plano. "Uno no puede tener miedo cada vez que sale de su casa, o cada vez que sus hijos vuelven tarde o cuando espera el colectivo estar mirando para todos lados", señaló.

Para dialogar sobre cuestiones de seguridad para la ciudad, Marcela Aeberhard se reunió con el distinguido ex Juez Dr. José Manuel García Porta, especialista en la materia. Crédito: Gentileza

"El santafesino pide a gritos que se termine la inseguridad", sostuvo Marcela Aeberhard, precandidata a concejal por Mejor Santa Fe, preocupada por la cantidad de hechos delictivos y violentos. En este sentido, Aeberhard se reunió con el distinguido ex Juez Dr. José Manuel García Porta, de una trayectoria intachable en materia de seguridad. Para el ex magistrado, el plan de seguridad no debe ser una cuestión partidaria, la política de seguridad pública debe ser una sola, es la que fija la ley. "Hoy la seguridad en Santa Fe es uno de los temas más graves, una de las máximas prioridades. Vimos la convocatoria de 40 vecinales que se reunieron para declarar la ciudad de luto por la cantidad de hechos delictivos. Es fundamental trabajar funcionalmente en un pie de igualdad, de horizontalidad. Los fiscales que llevan adelante la investigación, deberían acompañar y dirigir a la policía conforme a las facultades que le otorga la ley en las investigaciones de los hechos delictivos, en esa relación debe haber un trato correcto. Se le debe dar a la policía las facultades correspondientes y que ejerzan su función dentro de la ley en plenitud. Cuando la policía no tiene una dirección técnica o un apoyo (ni del poder político, por un lado, ni de la justicia por el otro) se encuentra desmadrada. Hay que ordenar esta fuerza, tiene que haber una disciplina que se va a lograr cuando sientan que están apoyados", analizó García Porta. Qué hacer desde el Concejo Aeberhard está convencida que "el municipio debe involucrarse con la seguridad trabajando con el gobierno provincial y nacional. Aplicando nuevas tecnologías (alarmas comunitarias y cámaras de seguridad); convocando en forma frecuente a las Juntas de seguridad barrial; resolviendo inmediatamente problemas de iluminación, mantenimiento de las calles y asegurando la presencia policial en los barrios". Al mismo tiempo agregó que "es prioritario salir a la calle sin miedo de ser asaltado, recuperar lo público como el lugar de encuentro con el vecino". La clave: educación y contención De visita por el Centro de Educación Popular La Gallega, la precandidata a concejal dialogó con Joaquín Valdes, un joven de 19 años del barrio Belgrano, capacitado en carpintería. Joaquín señaló emocionado que "la institución tomó en cuenta a cada chico del barrio y vieron las necesidades que teníamos. Muchos de los talleres que hacen, nos han cambiado la vida. La mayoría de los jóvenes que se acercan a la Institución quieren progresar, romper el estereotipo que tiene la sociedad de que los chicos del barrio son villeros y problemáticos, desterrar la marginación que sufrimos y demostrar que somos personas y la luchamos como todos. En éstos lugares es donde más podemos potenciarnos". Aeberhard siente que el testimonio de Joaquín es neurálgico porque plasma cómo el trabajo, permite a la gente progresar. "Para lograr tener una ciudad con menos desigualdad y más pacífica, debemos tener más lugares de contención y formación para los pibes, que abran puertas a oportunidades de trabajo. Acompañarlos para que tengan un proyecto de vida y dejen de lado la idea de delinquir". La candidata aseguró que ésta es la clave, "queremos una Santa Fe de oportunidades. No hay recetas ni fórmulas mágicas que nos hagan cambiar de la noche a la mañana. Creo en la educación, por eso hicimos la Guía del Estudiante que pueden encontrar en mi web, www.marcelaaeberhard.com.ar. Éste fue un arduo trabajo de recolección de información sobre todos los sitios en los que se puede estudiar y formarse para un futuro laboral. Cuando hay problemas de no inclusión, la única llave que abre una puerta es la formación", finalizó Aeberhard. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

