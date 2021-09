"Es inminente la imputación al presidente de Unión", dice Glorioso '89

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Habla de "directivos boxeadores" y además de "dirigentes totalmente descontrolados que agreden verbalmente y le patean la puerta del vestuario a los árbitros". Luego afirman que "seguimos sin Predio, sin coordinador de inferiores, sin proyecto deportivo y sin claridad en los manejos económicos y financieros de la Institución".

"Mezclando ignorancia y soberbia siempre se obtiene mediocridad", es el título del fuerte comunicado de la Agrupación Glorioso '89, con histórica participación en la vida política del Club Atlético Unión. "En las últimas semanas se han generado noticias nada buenas en Unión, lo que demuestra que el club se encuentra a la deriva. Repasamos los hechos más controvertidos ocurridos recientemente", agrega en la bajada.

"Si algo no le podemos reprochar al Presidente Spahn y su impresentable directiva es el empeño y las ganas que le ponen para hacer todo mal. El desprecio por el socio con que se mueven, los llevan permanentemente a transitar por veredas opuestas a las que quisiéramos los que realmente sentimos la camiseta de nuestro Club. Y la soberbia natural que tienen, potenciada, como dijo San Martín, por ser "pobres infelices que se encontraron de golpe con una miserable cuota de poder", los hace chocar una y otra vez con la misma piedra.

"Por eso la realidad dirigencial de Unión siempre da un paso más atrás. Sin necesidad de irnos muy lejos en el tiempo, sólo repasando episodios de los últimos 15 días, podemos enumerar:

- Cientos de personas en las tribunas en los partidos. No sabemos con qué criterio les permitieron el ingreso porque los socios que hemos pagado sacrificadamente nuestra cuota durante toda esta pandemia no tenemos acceso. ¿Y las prohibiciones? ¿Y los protocolos de seguridad, distanciamiento, uso de barbijo, etc.?

- Dirigentes que dirimen sus discusiones en el palco presidencial a las piñas y a la vista de todos sin que el Club considere necesario dar alguna explicación oficial. Ni sancionarlos como establece el Estatuto.

- Dirigentes totalmente descontrolados que agreden verbalmente y le patean la puerta del vestuario a los árbitros.

- Multa que recibe el Club de 300 entradas (alrededor de $ 165.000) y pagamos todos por el hecho anterior.

- Licencia de uno de los directivos boxeadores sin ninguna autocrítica ni explicación.

- Impunidad absoluta para el otro directivo boxeador (que ya cuenta con historias en el Club de agresiones y aprietes contra socios, sobre todo en asambleas y partidos).

- El goleador de la reserva de 20 años y con buenos antecedentes, que sin debutar se va a jugar a la tercera división de España (sin ningún cargo).

- Otros jugadores de reserva, con buena proyección, sin contrato firmado.

- Contratación, aparentemente y después de muchos meses, de un equipo para la Secretaría Técnica del Club (fundamental por la impericia demostrada para contratar jugadores por parte de la directiva), que se van a conocer entre ellos una vez que comiencen a trabajar dado que antes de empezar y por presión de los hinchas, debió darse de baja a un integrante de ese grupo por ser reconocido hincha confeso de la otra entidad de la ciudad, cuyo objetivo de vida era llegar a dirigirlos a ellos. Nada que sorprenda dado la poca pertenencia demostrada por esta directiva a lo largo de su gestión.

- La inminente imputación que está por salir sobre el presidente y muchos de sus obedientes directivos.

- La intimación de Personas Jurídicas para que se entregue a la oposición los padrones de socios del Club. Hasta una nimiedad como ésta debe ser obtenida por los socios a través de intimaciones administrativas o judiciales. Y encima responden con datos falsos, al borde de lo delictivo.

- El ingreso de dinero adeudado por Central y por Atlético de Madrid, información descubierta por periodistas de Santa Fe chequeando con dichos clubes. De Unión no salió ninguna noticia. No se sabe si es deuda actualizada, qué porcentaje fue abonado y si quedan montos adeudados, si se generaron intereses, ni cuando se cobró ni el destino del dinero.

- Pedido expreso por parte de nuestra agrupación para que nada de ese dinero, ni de ningún otro en el Club, se utilice para que Spahn haga sus "retiros" a cuenta de una supuesta deuda que nadie comprobó y que está cuestionada, tanto administrativamente como judicialmente. Esta fue una decisión de los socios ignorada hasta ahora.

- Renuncia, sin ningún tipo de explicaciones para el socio, de un vocal titular por "diferencias concretas con el trabajo que se viene realizando en algunas áreas de esencial importancia y la inserción institucional decisiva en espacios vitales para el engrandecimiento del Club". Grave lo que dice. Pero a nadie le parece adecuado dar alguna explicación.

- Casi todas las actividades amateurs del Club han salido a la búsqueda desesperada de recursos con ventas de empanadas, helados, alfajores, fideos, fiambre o dulce de leche, en una clara muestra que esta directiva los tiene desamparados.

- La demorada por 9 años obra de la tribuna, parada y sin ninguna respuesta al socio sobre como sigue: contratación de una empresa para que la termine, nivel de terminación, presupuesto, plazo de obra, etc.

- Eso sin contar que seguimos sin Predio, sin coordinador de inferiores, sin proyecto deportivo y sin claridad en los manejos económicos y financieros de la Institución".

Finalmente, en lo que sería el remate del comunicado, la histórica Agrupación Glorioso '89 afirma: "Nos alienta que a esta mediocre comisión directiva sólo le quedan 9 meses de no gestión. Nos preocupa que a esta mediocre comisión directiva le quedan 9 meses de no gestión".