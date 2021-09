Cinthia Fernández: "Mi campaña no es mostrar el culo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cinthia Fernández lanzó un nuevo video musical a modo de cierre de campaña para las PASO de las Elecciones Legislativas 2021 de este 12 de septiembre. En la filmación se la ve bailando tango, con un outfit compuesto por saco de traje y medias de red con portaligas, frente al Congreso de la Nación.

Cinthia Fernández lanzó un nuevo video musical a modo de cierre de campaña para las PASO de las Elecciones Legislativas 2021 de este 12 de septiembre. En la filmación se la ve bailando tango, con un outfit compuesto por saco de traje y medias de red con portaligas, frente al Congreso de la Nación. Esta es la tercera apuesta de la precandidata a diputada nacional por Unite, quien ya se había publicado una foto desnuda y reversionó un a famosa canción de Tita Merello para difundir sus propuestas.

El adelanto del musical fue presentado este miércoles en Los ángeles de la mañana (eltrece), en donde Cinthia trabaja como panelista. La aspirante a legisladora interpretó una coreografía de Paola García al ritmo de su versión del tango “Se dice de mí”. “Dedicado a Pergolini que te odia y para todos los que te están matando”, dijo Ángel de Brito, conductor del programa, antes de poner al aire las primeras imágenes. “Es un tango particular”, adelantó Cinthia. Finalmente, solo mostraron unos pocos segundos del baile ya que se quedaron sin tiempo para pasarlo completo. Por lo que, según adelantó la bailarina, el material sería luego publicado a las 21 en sus redes sociales.

La “angelita” había anunciado su candidatura a mediados de junio, allí citó a Irma Roy como su referente y afirmó: “Yo voy por el lado de la mujer. Irma Roy fue pionera en el tema y logró un montón de cosas”. Sin embargo, se le cuestionó que no había hecho otras propuestas de campaña. Por este motivo, para promocionar lo que quiere hacer si es elegida para ocupar una banca en el Congreso, Cinthia comenzó una fuerte campaña que contó con una serie de publicaciones en las redes sociales que generaron revuelo entre los usuarios.

La primera de ellas, apuntó contra aquellos que la criticaban por mostrar su cuerpo. “¿Qué es más grave? ¿Verme en pelotas a mi o que estos políticos te dejen en pelotas a vos? Dejen de juzgar... vayamos a lo importante, demasiado revuelo con mi cuerpo”, sentenció junto a una foto en la que posaba desnuda.

Su segunda apuesta fue la nueva versión del mítico tango “Se dice de mí” de Tita Merello, al cual le modificó la letra. “Se dice de mí... Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul... es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras, tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo, sin sufrir. La cuota... ¡Ja! Nunca llega, ma’ nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ya no puede ser así. Voy por ahí”, reprodujo la panelista, modulando la letra sobre la grabación del tema. Al finalizar, en medio del festejo de sus compañeros en el piso, lanzó: “No sé si les quedó claro”, decía la canción.

Fanny Mandelbaum fue invitada al piso de LAM y criticó duramente a Cinthia por su estrategia para ganar votos. “Creo que el camino no es mostrar el cul...”, lanzó la periodista. Y agregó: “Perdoname, Cinthia, que sea tan directa. Sé que no es políticamente correcto, pero es lo que pienso”.

La “angelita” no se mostró ofendida por el comentario y le respondió: “Sos muy respetuosa. Mi campaña no es mostrar el cul... Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir. Todos me chicanean, ‘no sé tu propuesta’. Todos me cuestionan, porque justamente hablan de mi pasado”. Luego, Cinthia cuestionó: “Piensan que un cul... te desactiva el cerebro y para mí no es así. Y me parece que si muestro el cul... al menos van a escuchar la canción y la propuesta. Lamentablemente mi cul... llama la atención. Lamentablemente mi cul... es cuestión de juzgar. Lamentablemente, hoy es una estrategia para que escuchen mi propuesta”.

No contenta con la respuesta, Fanny replicó: “Yo creo que te van a escuchar más cuando hables y presentes una propuesta, sé que te invitaron a muchos programas políticos y no fuiste...”. Fernández, que ya había hecho su descargo contra Juana Viale tras haber sido invitada a Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), afirmó que “no le pasó” que la hayan escuchado, por el contrario, confió: “Se me rieron”. Y exclamó: “Es mentira que me invitaron a programas. Eso es repetir lo que muchos están diciendo. Fui a muchos programas pero no puedo estar 24 horas sentada yendo a programas. Además para mí, disculpame, es todo berretada todos lo que hicieron eso”.

Finalmente, Cinthia hizo referencia a las polémicas frases de Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada por el Frente de Todos, y de María Eugenia Vidal, precandidata a diputada por Juntos por el Cambio. “Los escuché a los políticos en los programas de televisión, a esos que tienen títulos, que tienen militancia y a las personas que no muestran el culo, y de eso derivaron debates como los de ‘garchar’ y el ‘porro’, me parece berreta lo que hacen”