Clara García: "Vamos a ir al Senado a reclamar los recursos para que esta capital se destaque en la Argentina"

Miércoles 08.09.2021

La precandidata a senadora nacional por el FAP Clara García estuvo en la ciudad de Santa Fe y recorrió el Fonavi San Jerónimo del barrio Centenario. “Aquí están las huellas que deja el Frente Progresista cuando es gobierno”, dijo en relación a la recuperación integral del complejo habitacional.

La precandidata a senadora nacional por la lista Adelante, del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, estuvo en la ciudad de Santa Fe y visitó el Fonavi San Jerónimo del barrio Centenario, en el suroeste de la ciudad. “Aquí están las huellas que deja el Frente Progresista cuando es gobierno: unir a la gente, armar consorcios, mejorar el hábitat, preocuparse por detalles que quizás quien construyó estos edificios hace tantos años no había pensado y hoy son indispensables, como la vida en común, la iluminación, el apoyo a emprendedores y emprendedoras; esas cuestiones de la vida cotidiana que la política no debe olvidar”, describió.

“El Senado de la Nación hoy parece algo muy lejano porque los senadores santafesinos se han ocultado o, simplemente, han levantado la mano por obediencia partidaria”, señaló García. “Nosotros –diferenció- vamos a ir a defender las leyes para que nuestra provincia tenga más trabajo, para que tenga los recursos que se le deben y que la Corte Suprema de Justicia le reconoció, y que esta capital se destaque en la Argentina”.

Junto con su compañero de lista, Paco Garibaldi; y vecinos y vecinas del complejo habitacional, la actual diputada provincial recorrió distintos espacios públicos recuperados y las últimas obras que se había licitado en la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz, que contemplaban la construcción de cordón cuneta y estabilizado granular en la calle Islas Malvinas entre Diego Núñez y 10 de Junio.

“Conozco y amo la ciudad de Santa Fe –afirmó Garibaldi-, y sé que para salir adelante hace falta trabajar en muchos aspectos y que es necesaria la presencia de personas como Clara en el Senado de la Nación, no para calentar una silla sino para discutir el presupuesto nacional y que dejen de discriminar a Santa Fe, para que dejen de esquivar la construcción del Puente Santa Fe-Santo Tomé, para reclamar las viviendas que hace tanto que no se construyen en la ciudad. Necesitamos levantar la voz porque el gobernador (Omar Perotti) no lo hace y el presidente (Alberto Fernández) mira para otro lado”, aseguró.

“El Fonavi San Jerónimo es una muestra de que cuando el Estado acompaña, la gente sale adelante”, sostuvo el actual concejal santafesino.

Durante las gestiones del Frente Progresista se realizó una intervención integral en el complejo habitacional, que incluyó la restauración de la plaza central, la reconstrucción de los senderos peatonales y el arreglo de veredas, la provisión de luminarias LED, bancos y cestos de basura diferenciados. También se llevó a cabo la reparación de las redes de agua y cloacas, la reposición de gabinetes de gas y electricidad; la limpieza y el acondicionamiento del sistema de desagües pluviales.

A su vez, en las torres se llevó adelante la impermeabilización de techos, reparación de fachadas, reemplazo de escaleras, barandas y estructuras deterioradas, restitución de elementos de seguridad y readecuación de las rampas de acceso.

A las obras de infraestructura se sumó la capacitación para la formación de consorcios, así como las gestiones para la escrituración de viviendas