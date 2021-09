A Sofía Maccari, jugadora de las Leonas, le robaron el auto, las pertenencias y la medalla de plata de Tokio 2020

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La jugadora expuso el caso en redes sociales y pidió que se la devuelvan.

Sofía Maccari, jugadora de las Leonas y subcampeona olímpica en Tokio 2020, dio a conocer que este miércoles le robaron el auto y las pertenencias, entre las que se encontraba la medalla de plata que obtuvo con su equipo.

La jugadora pidió difusión a deportistas conocidos, con la esperanza de poder recuperar las cosas. A través de un posteo, publicó: “Ayuda: hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso, la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa”.

El pedido de la jugadora en sus redes. Foto: Redes sociales

Rápidamente, Maccari pidió que compartieran su pedido para ver si aparece la medalla, que tiene un valor que va muchísimo más allá de lo material y económico.

Maccari fue una de las integrantes del plantel de Las Leonas que alcanzaron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La jugadora del club San Fernando, de 37 años, fue una pieza vital en el armado del grupo y líder.