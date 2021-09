Djokovic superó a Berrettini y se metió en la semifinal del US Open

El número uno del mundo, Novak Djokovic debió batallar para meterse en la semifinal del US Open, torneo que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York y que lo tiene al serbio como máximo favorito a quedarse con el título.

El encuentro, disputado en la cancha central "Arthur Ashe" terminó a favor de Nole 5-7, 6-2, 6-2 y 6-3 en tres horas y 26 minutos de juego. De esta manera el mejor jugador ATP se enfrentará en la siguiente ronda al alemán Alexander Zverev.

Novak Djokovic had it all working in a four-set win over Matteo Berrettini. pic.twitter.com/4ExwLQYzyF