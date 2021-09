https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La jugadora de la selección Argentina de hockey reportó este miércoles el robo de su auto y pertenencias entre las cuales se encontraba la medalla de plata obtenida en Tokio.

Recuperaron el auto Un menor detenido por el robo a Sofía Maccari La jugadora de la selección Argentina de hockey reportó este miércoles el robo de su auto y pertenencias entre las cuales se encontraba la medalla de plata obtenida en Tokio.

Sofía Maccari, integrante de Las Leonas, denunció haber sido asaltada en Escobar mientras conducía su auto. Un grupo de delincuentes armados la frenó y la obligó a descender del vehículo. Maccari llevaba su celular, que fue robado junto con una mochila con sus pertenencias, entre las cuales estaba la medalla de plata que había obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso LA MEDALLA OLÍMPICA. No puedo explicar el dolor que esto significa. ¡Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info”, fue el desesperado pedido de la jugadora de hockey en su cuenta de Instagram y Twitter.



El auto fue recuperado y un sospechoso fue detenido: R.N.B, de 17 años, que será indagado por la UFI N°1 de Responsabilidad Juvenil de la jurisdicción a cargo del fiscal Gustavo Ancurio. La mochila, el celular y la medalla no fueron encontradas, según aseguraron fuentes policiales



“Nada me importa tanto como la medalla. Realmente mi mayor dolor es la medalla olímpica, porque recién pensaba quién la tendrá, dónde estará ahora. Creo que nadie sabe el sentimiento que genera una medalla olímpica. Después lo otro obviamente se hizo un esfuerzo enorme porque no me sobra nada, pero es todo material. Esto es mucho más significativo”, reconoció Sofía.