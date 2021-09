https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su paso por la función pública

Ariel Ramírez, desarrollista y una ley en su homenaje aún no aplicada

Fue director del conjunto provincial de folklore designado por Carlos Sylvestre Begnis. El premio cultural con el nombre del santafesino ilustre que todavía no se entregó.

Ramírez en el recinto de la Cámara de Diputados en noviembre de 2000 al recibir su homenaje. Crédito: Luis Cetraro

Por Mario Cáffaro SEGUIR El pasado sábado se cumplieron cien años del nacimiento de Ariel Ramírez y El Litoral lo homenajeó con un suplemento especial y una especial transmedia donde se repasa su extraordinaria obra artística que es reconocida en todo el mundo con una obra de gran trascendencia para el folklore. Se afirma en la producción que el pianista y compositor santafesino marcó un antes y un después en la música folklórica argentina. Los puentes entre música clásica y música popular, su melodismo y su estilo pianístico fueron su marca registrada. Con más de 400 obras, su música es muy inspirada desde lo melódico, lo conceptual y lo interpretativo. A 100 años de su natalicio su obra sigue viva en miles de voces que la interpretan en todos los rincones del mundo, se señala. En tanto, Danilo Kilibarda recordó a El Litoral el paso de Ramírez por la política y su militancia en el desarrollismo. Es más evocó su paso por la función pública santafesina pero también mencionó la no aplicación de una ley provincial instituyendo un premio anual con el nombre del pianista y compositor. "Ariel Ramírez, en la década del 60 del siglo pasado, militó en el desarrollismo. Junto a Félix Luna compartió responsabilidades políticas con adherentes a (Arturo) Frondizi", recuerda Kilibarda que integró ese espacio político y fue convencional constituyente en 1962 además de haber ocupado banca de diputado provincial y cargos en distintos poderes ejecutivos. Agrega que "en nuestra provincia, el gobernador Carlos Sylvestre Begnis lo nombró director del Conjunto Provincial de Folklore, creado por el Decreto N° 04426 del 16 de mayo de 1961" y muestra la documentación correspondiente. Rememora que el profesor Tomás Vasconi era director provincial de Cultura del cual dependía el Conjunto de Folklore. "Ariel Ramírez compartió con muchos de nosotros aquella gestión de gobierno. Bueno será recordar que al frente del Ministerio de Educación y Cultura estuvo uno de los más lúcidos pensadores de la época, el profesor Ramón Alcalde, secundado en Cultura, primero, por Francisco 'Paco' Urondo y luego por el profesor Vasconi" acota Kilibarda, memorioso de aquellos momentos de la política santafesina. Por otra parte, Kilibarda fue diputado provincial en el período 2007-2011 y entre los proyectos que propició y logró en 2008 la sanción de la ley 12.950 que instituyó los premios culturales Ariel Ramírez y Don Segundo Sombra. "Lamentablemente pasaron varias gestiones provinciales y no tengo conocimiento que la norma haya sido reglamentada y mucho menos cumplimentada. Sería una buena oportunidad para homenajear a tan ilustre comprovinciano", agregó el dirigente capitalino. Los premios anuales están previstos ser destinados "a promover la música, poesía y narrativa que exprese la vida, goces y dolores del hombre de campo de nuestro litoral". En el caso del premio Ariel Ramírez "se otorgará a la obra elegida, entre las composiciones cuya música y letra desentrañen la vida del hombre de campo y su relación con el medio rural donde habita. El Don Segundo Sombra a la obra literaria elegida, poema o narrativa que expresen iguales circunstancias. La ley prevé que los premios serán otorgados por el Ministerio de Innovación y Cultura en los plazos y modos que determine la reglamentación respectiva y prevé que en todos los casos, se ordenará la edición de la obra premiada. Hasta el momento los premios no fueron entregados y todo indica que la ley no fue reglamentada por el área de Cultura. Proyectos En el historial legislativo de este siglo en la Cámara de Diputados, el primer antecedente sobre la figura de Ariel Ramírez es el proyecto de Analía Schpeir (UCR) con la sesión de homenaje realizada en noviembre de 2006. Le sigue el proyecto de Kilibarda con la creación del premio. En tanto, Silvia Dé Cesaris y Juan Carlos Mercier presentaron proyectos de ley para imponer el nombre de Ramírez al Centro Cultural provincial . En el 2010, Joaquín Blanco presentó una resolución para rendirle homenaje en la Cámara por su reciente fallecimiento. Ahora, está a consideración del cuerpo un proyecto del senador Rubén Pirola para declarar el año del centenario del nacimiento del músico. Músico Ilustre Ariel Ramírez fue reconocido por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe con el diploma de Músico Ilustre de la provincia. Fue en el marco de una sesión especial realizada el 16 de noviembre del 2000. Ramírez fue el primero en recibir la distinción que se entregó durante varios años en fecha próxima a la celebración del día de la Música. Después, las pujas políticas a la hora de reconocer a un artista fue dejando de lado la iniciativa. La crónica de El Litoral destaca que Ramírez fue acompañado en la sesión especial por amigos de la infancia y por su esposa, Norma Cuello. Menciona además sobre el final el guitarrista José Manuel Echague interpretó 'Alfonsina y el mar'. La sesión especial de Diputados la presidió el entonces titular del cuerpo, Alberto Hammerly, y el diploma correspondiente lo recibió de Analía Schpeir, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara. 12.950 Es el número de la ley que instituye el Premio Ariel Ramírez y que sucesivos gobiernos provinciales no cumplieron. Fue promulgada el 23 de diciembre de 2008. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

