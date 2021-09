https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cuestionan su estado físico Neymar: "No sé qué más tengo qué hacer para que la gente me respete"

Finalizó una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y Brasil, pese al partido suspendido frente a Argentina, continúa como líder de la Conmebol.

Pese a esto, el actual delantero del Paris Saint Germain, se mostró molesto ante las críticas que sufrió en los últimos días por su estado físico "No sé qué más tengo qué hacer para que la gente me respete. Esto se ha convertido en algo normal y sucede desde hace mucho tiempo... Son periodistas, comentaristas y otros. Por eso, a veces, ya ni me gusta dar entrevistas. Creo que ha llegado un momento importante para que aparezca, porque estoy sufriendo todo tipo de faltas de respeto".

Luego del encuentro, Ney se expresó en sus redes sociales con "Gordinho tá ON..."