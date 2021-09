https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 10.09.2021 - Última actualización - 10:17

10:14

Si bien la provincia debe esperar el recuento de votos de la elección nacional para comenzar con el propio, no tiene la restricción horaria para la difusión de datos que sí rige a nivel país.

Expectativa y más paciencia en los grandes conglomerados Escrutinio: ¿puede Santa Fe tener tendencia antes de la medianoche? Si bien la provincia debe esperar el recuento de votos de la elección nacional para comenzar con el propio, no tiene la restricción horaria para la difusión de datos que sí rige a nivel país. Si bien la provincia debe esperar el recuento de votos de la elección nacional para comenzar con el propio, no tiene la restricción horaria para la difusión de datos que sí rige a nivel país.

De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría Electoral, entre las nueve y diez de la noche del domingo, ya se podrían tener resultados consolidados y tendencias firmes de los comicios en lo que respecta a las categorías locales. Ello se dará esencialmente en las localidades y ciudades más pequeñas de la provincia; en los grandes conglomerados como Santa Fe y Rosario, podría registrarse una demora algo más significativa y "estirarse" la difusión de resultados firmes hasta pasadas las 23.

Así lo explicó a El Litoral el titular de la repartición, Pablo Ayala. El funcionario aclaró que aun cuando Santa Fe deba esperar que se escruten primero los votos correspondientes a la elección nacional para después comenzar el recuento del comicio local, ello no impide que la provincia comience a difundir resultados en tanto comience a obtenernos. Y ello es así porque a nivel provincial no rige la restricción que sí está estipulada a nivel país, y que obliga a difundir datos recién a partir de las 21. La confluencia de sistemas en el marco de la simultaneidad de elecciones llevó a suponer que todos los datos se conocerían cerca de la media noche. Pero Ayala insistió en advertir que no necesariamente ello será así.

- ¿Es inevitable tener que esperar hasta la media noche para conocer datos en Santa Fe?

- El escrutinio nacional legalmente tiene que esperar tres horas para comenzar a difundir datos, una vez que cierra la votación a las 18. Por lo tanto, recién a las 21 podrán comenzar a publicar los primeros resultados. Pero nosotros en la provincia de Santa Fe no tenemos esa restricción horaria, por lo tanto en la medida que se van cerrando las mesas, escaneando los resultados y de allí trasladando los datos a los centros de carga, automáticamente los resultados se van a ir publicando.

- ¿Entonces podremos tener difusión de datos provinciales antes que los nacionales?

- Si sí, porque nosotros no tenemos restricción de horario para comenzar a difundir, así que los datos que vayan llegando desde las escuelas, se van a ir cargando. Puede ser que en muchas localidades, incluso, tengamos antes los resultados provinciales que los nacionales. La demora de la que nosotros hablamos tiene que ver con que primero se realiza el escrutinio nacional y luego el provincial; ésa es la única demora.

- ¿Es decir que lo que la provincia debe esperar es el recuento material de votos, no la difusión de datos?

- Claro, por el orden de importancia de las categorías que están en juego. Como Santa Fe es distrito único, primero se escrutan las categorías nacionales de senador y diputado en ese orden, y luego se escrutan las categorías locales.

- ¿Entonces podría haber tendencia de la elección de cargos provinciales entre las 21 y 22?

- Sí, en las localidades más chicas, estimamos que entre las nueve y diez de la noche ya vamos a poder tener resultados bastante consolidados.

- ¿Y en las grandes ciudades, que es donde más expectativa se genera?

- Bueno, en Rosario y Santa Fe podemos tener alguna demora por la extensión de las listas; Rosario tiene más de cincuenta opciones electorales y Santa Fe más de cuarenta. De allí el tamaño de las boletas, la complejidad de la elección y la eventual complicación para el recuento de votos. Ahí sí el resultado consolidado se dé probablemente entre las 23 y la media noche.