Volver al aire santafesino

Viernes 10.09.2021

13:56

La emisora por streaming gestada por Osvaldo “Coni” Cherep se sumará desde el lunes todos los días al dial de la radiofonía santafesina tradicional. Pero el debut se producirá este domingo desde las 18, con un especial dedicado a la cobertura de las elecciones primarias.

REC, el proyecto de perfil radiofónico y audiovisual por streaming creado por el periodista Osvaldo “Coni” Cherep sumará desde el lunes una programación de 24 horas al dial de la radio “tradicional”, en el 107.3 de la emisión analógica. Así, el proyecto busca posicionarse como opción publicitaria para el mundo empresario, como así también crecer como opción periodística en la ciudad (la versión digital ya cuenta con buen posicionamiento fuera del alcance de las emisoras locales). El estreno será la tarde anterior desde las 18, con un especial dedicado a la cobertura de las elecciones primarias.

De todo esto conversó El Litoral con Cherep, en representación del equipo que lo acompaña delante y detrás del micrófono.

Cambio de mercado

-¿Qué dispara la transformación?

-Nos convertimos en radio después de un año y medio laburando como radio audiovisual digital. Lo hacemos porque de verdad nos empezamos a dar cuenta de que tenemos sobre todo una dificultad de mercado privado. El problema es que en redes los community managers de las empresas derivan toda la publicidad directa a Google y Facebook. Entonces no se interpreta como un negocio tener publicidad en un medio: las empresas lo pueden hacer solas desde la red. Tuvimos que retroceder de algún modo a lo analógico, porque es el modo que te pide el mercado privado.

-Vos hablabas de que había que cambiar la lógica de los contenidos.

-Es que hay que cambiar la lógica: seguimos sosteniendo que la lógica es generar contenido desde las redes, y de hecho no nos ha ido mal. El problema es lo comercial: es muy difícil convencer a un empresario privado de que tiene que hacer publicidad en redes, cuando tiene el camino abierto directamente. El otro día charlaba con la directora de una mutual y me decía: “Con 250 dólares en Google directamente tengo cubierto todo el mapa”. Para los medios locales es muy difícil encontrar el respaldo: eso nos llevó a buscar la analogía.

El conductor junto a Lautaro Castro y Martín Rueda, parte del staff que lo secunda en el proyecto.Foto: Flavio Raina

Fortalecer la ciudad

-Ya tenían el formato radiofónico. ¿Qué cambio de estructura demanda?

-Lo que hicimos fue hacer una inversión. Hicimos un cambio de estudio, para laburar en uno más grande: ante laburábamos en una garita muy chiquitita. Hicimos la “caja verde” (del chroma key), porque la idea es generar contenidos radiales pero audiovisuales. Estamos por lanzar algunos programas o secciones diferentes, pero básicamente lo que armamos fue un estudio de radio con aislamiento para que tengamos una caja sonora; faltan algunos detalles, ya los vamos a terminar. Y armamos toda la estructura de enlace y todo el equipamiento para poder conectarnos con una antena.

De 7 a 13, en principio vamos a funcionar como radio: la vas a poder escuchar, y vamos a tratar de volcarnos más al lenguaje radial, aunque vamos a tratar de no descuidar nunca el lenguaje audiovisual digital, porque ahí tenemos la mayor parte de nuestro público cautivo: mucha gente del interior y otros lugares a donde no llegamos con radio. Pero la idea es tener un poco más de peso en la ciudad.

-¿Los otros programas también se van a transmitir?

-Todo va a salir por la radio, va a ser 24 horas. Lo que hoy tenemos como aplicación la vamos a poner en el aire: en la radio vas a escuchar 24 horas de REC. Con el tiempo va a ir incorporando programación: tenemos pensado un programa de cuatro a siete de la tarde pronto. Después hay una alternativa de algún mix con otro medio local que hace televisión; la idea es que saquen algunos de sus programas por radio, que también va a ser una novedad. Es un poco celebrar el crecimiento.

-Arrancan el domingo con la cobertura de las elecciones.

-Sí, nos pareció que era un hecho muy emblemático: es una elección, nos permite hacer algo diferente, hacer una transmisión. Desde el mismo domingo y ya el lunes en simultáneo con la radio.

La impronta audiovisual se mantendrá, ya que ahí se concentra el público tradicional de la emisora.Foto: Flavio Raina

Nuevos públicos

-¿A qué hora arranca la cobertura?

-A las seis de la tarde: vamos a hacer una especie de pase de lo digital a lo analógico, estamos preparando eso desde el punto de vista artístico.

-Como Pinky cuando hizo el pase del blanco y negro al color.

-Claro, pero es muy loco esto, porque es como un retroceso, como volver un paso atrás. A nosotros igual nos parece un paso importante: creo que nos vamos a encontrar con un público que no nos conoce, que no nos tiene en cuenta porque no nos tiene en el dial. Creemos que es una radio que por la posición ideológica, por la postura y el abordaje de algunos temas le está faltando a la ciudad. Es una opción temática y desde el punto de vista del pensamiento diferente a las que están funcionando. Me parece que eso también le agrega a la ciudad: creo que vamos a hacer un aporte.

-Para la mañana es distinto, porque el que trabaja en la calle no los podía seguir.

-¿Por quién vamos? Por el ama de casa que sigue escuchando el aparato; por el chofer, el remisero, que en el auto te puede escuchar y no te puede escuchar en la casa, o que no tiene costumbre de uso digital. No va a cambiar demasiado nada: vamos a seguir con lo que venimos haciendo, pero ahora vamos a salir por radio. Para nosotros es volver a las fuentes de algún modo: hice radio ininterrumpidamente 27 años. Entonces para mí volver a salir por radio después de dos años y medio es una alegría.

Estreno electoral

-El domingo será hasta que las velas ardan.

-Sí, nos vamos a divertir mucho; vamos a tratar de tener móviles que no sean móviles. Vamos a tratar de corrernos de la desesperación de los números; vamos a ir contando lo que nos vamos enterando. En el medio a divertirnos mucho: desde el abordaje de contar qué dijo cada encuesta, mostrar las encuestas y los resultados; mostrar los spots de campaña y hacer una especie de ranking de lo absurdo.

Y hablar con la gente: sobre todo por este tema de la desazón, la distancia, me parece que es un buen momento para reivindicar a la política. Creo que hay procesos interesantes: la interna del PJ es interesante, la propia interna del Frente (Amplio Progresista) es interesante; la interna de Juntos por el Cambio también tiene matices.

Es un escenario divertido, en el que va a haber sorpresas seguramente; va a haber resultados obvios, pero al mismo tiempo lo vamos a hacer sin la mesura esa de la presunta independencia y objetividad. Creo que vamos a celebrar algunos resultados, vamos a lamentar otros y vamos a pararnos donde nos paramos siempre: sin ocultar demasiado nada. Que creo que también es algo que le está faltando a la ciudad: la existencia de medios que digan desde donde están parados para hablar.

Eso sí es una novedad para Santa Fe: porque todo el mundo se para en un lugar de “somos el periodismo independiente”, y pertenecen a tal o cual grupo. Nosotros no: somos esto que somos desde que nacimos; que nacimos como consecuencia de una falta de laburo de un grupo de personas; que hoy nos damos el lujo de celebrar un crecimiento: inauguración de un estudio nuevo, independiente desde el punto de vista que es nuestro, no pertenece a ninguna empresa. Y sobre todo una radio que se agrega al dial, lo que nos pone muy felices.

-En el 107.3.

-Sí, que es la vieja X: eso fue una casualidad. Yo armé dos radios en mi vida: La X y esta, y las dos con el mismo dial. Una cosa increíble.