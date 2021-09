https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 11.09.2021 - Última actualización - 12:09

12:07

El testimonio exclusivo de Nery a El Litoral Pumpido: "Es un orgullo, las diez Federaciones dijeron sí en dos minutos"

La renuncia de Belloso, el llamado de Alejandro Domínguez, el avión privado de la Conmebol a San Fernando, el "olvido" del pasaporte (Nery lo tenía vencido, debió ir hasta Aeroparque para hacer el pasaporte express y volver en coche), la llegada a Asunción, el Twitter oficial de la casa madre con la designación y el celular explotado.

"No pude pegar un ojo en toda la noche", me dijo. Al toque, agregó: "No puedo hablar de la emoción y felicidad que recibo, mensajes de todo el mundo, algo que por ahí refleja como uno se manejó en tantos años en este ambiente del fútbol. Es un lugar impensado, estar acá, mirar todo el fútbol de Sudamérica y participar de esas decisiones".

Hoy temprano, cuando arrancó este sábado su primer día como Secretario General Adjunto de la Conmebol, Nery hizo algo que no me extraña: recorrer los campos de juego, las instalaciones, el hotel de enfrente y empezó con la ronda de reuniones a full.

En estas primeras palabras exclusivas a El Litoral, Nery Alberto Pumpido usó desde Asunción del Paraguay palabras como "felicidad inmensa" y "un orgullo muy grande". Al toque, el agradecimiento eterno al presidente Alejandro Domínguez, con un anécdota muy íntima para el Diario de Santa Fe: "Quiero agradecer públicamente a las diez Federaciones de Sudamérica que componen la Conmebol. Cuando Alejandro Domínguez propuso mi nombre como Secretario Adjunto, los diez miembros dijeron que sí en dos minutos".