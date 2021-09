https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Charla con el "1" de Colón Burián: "Yo prefiero ganar otra estrella antes que el clásico contra Unión"

La charla con Leonardo Fabián Burián, al aire en ADN GOL (96.7), recorre varios temas del Mundo Colón. Es el arquero campeón del fútbol argentino, el de las hazañas en los penales, el que ya pasó los 100 partidos y el que habla con una honestidad muy pocas veces vista en este ambiente muchas veces tóxico.

-¿Están a tiempo de pelear este campeonato con Colón?

-Tenemos que conseguir regularidad, pensábamos que si ganábamos dos o tres partidos de local nos metíamos arriba, pero está todo muy parejo, cualquier equipo te complica, nos juegan diferente, nos esperan más, no nos dejan tanto espacio. Ojalá podamos obtener los seis puntos que se viene por delante ya que los de arriba se cruzarán y perderán puntos.

-Para las dudas que generaron esos goles en defensa, como con Aldosivi o Independiente, ¿te contagia más certeza o seguridad que Domínguez ponga línea de cinco para defender?

-En la teoría sí, luego hay que ver cómo rinde. Acumular gente no quiere decir que no vas a recibir goles. El equipo cuando jugó con línea de cinco, me sentía confiado, ya que te da libertad para que un lateral se desprenda. Poner un central más es bueno para tomar confianza, creo que vendría bien.

-¿No te parece que hubo demasiada exposición con el famoso tema de los premios, finalmente ahora arreglado y firmado?

-Fue algo compartido, se tendría que haber resuelto antes, cuando el objetivo está cumplido las negociaciones siempre cambian. Lo importante es que se llegó a un acuerdo, errores cometimos nosotros y la parte dirigencial también. Pero hay que pasar página, bastante reuniones tuvimos y creo que es positivo que se haya solucionado.

-Eduardo Domínguez es, para mí, un técnico "jugadorista", muy cercano a ustedes siempre en el famoso código de vestuario. Por lo tanto, se da un ida y vuelta. En diciembre, está el clásico con Unión y a los pocos días otra final en Santiago del Estero; algo similar se dio antes de La Olla. ¿Cuál es tu opinión, "Cachorro" de lo que debe hacer Colón por esos días?

-Es difícil abstraerse, pero Eduardo (Domínguez) ya dio muestras que prioriza lo más importante para nosotros y la institución, en el último clásico mechó algunos jugadores, no puso el equipo completamente titular, cuando estábamos ya clasificados para jugar la fase eliminatoria que arrancamos con Talleres. Si ve que es más importante la Final lo decidirá en la semana previa.

-A diferencia de los jugadores de campo, en tu puesto de arquero, te ponen siempre: clásico, copa, finales...

-No pasa con el arquero, porque necesita jugar y jugar, aunque lógicamente hay un riesgo. Si me das a elegir a mí, priorizo darle una nueva estrella, es más importante ganar un campeonato que un clásico contra Unión.

¿Cómo ayudan a "El Niño" Farías?

Hace tiempo, en un mano a mano con El Litoral en HB Sport, el mismo Leo Burián anticipaba todo con dos frases: "Cuando entren las de Chancalay, se va a cansar de hacer goles...es el que mejor le pega a la pelota en Colón". Un par de meses después, con "Chanca" en Racing, se cumplió el anticipo de "Cachorro".

-Lo otro que me dijiste en enero fue que "ese chico Farías es cosa seria en Colón"

-Sí, me acuerdo

-¿Cómo se lo "ayuda", desde la experiencia tuya, a un chico de 19 años donde le pasó de todo y le llega todo de golpe?

-Es difícil porque es un chico, un adolescente. Es difícil asimilar todo lo que se le vino en tan poco tiempo, ser titular, que se hable de él, que están esperando mucho de él, las ofertas que se hablan, todo lo que le pasó, perdió a su papá, mamá y su abuela. Se lo habla, pero nosotros estamos un rato en contacto con él.

-¿Qué es lo que pensás que necesita Facundo Farías?

-Lo que necesita es que esté contenido, que su entorno lo ayude y que se trate de refugiar en el fútbol, ya que el fútbol lo ayudará a salir adelante. Escuchar, escucha...pero es muy reservado, no habla mucho, creo que tiene que ver con la edad quizás. Es tranquilo, le tocó madurar a los golpes, esperemos que con su hermana y su pareja, con la ayuda de su representante, Facundo pueda estar bien.