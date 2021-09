https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 12.09.2021

Elecciones PASO en Santa Fe Votó Carolina Piedrabuena: "Si no elegimos dejamos que otros elijan por nosotros"

La precandidata a Senadora Nacional por la Lista Evolución en Juntos por el Cambio, se presentó a las 11 de la mañana en la Escuela 1190 IV Centenario (Bv. Gálvez 1375) para emitir su voto.

Carolina Piedrabuena, dijo a la prensa que hubo algunas demoras en el arranque debido a “dificultades en la constitución de las mesas”.

Por otro lado resaltó que “sin elecciones no hay democracia y no hay posibilidad de cambiar aquello que no nos gusta”.

“En cada elección, uno esa apatía, esa bronca que siente tiene que transformarla en sueños y en una elección. Si no elegimos dejamos que otros elijan por nosotros. Por eso la gente tiene que concurrir”. Finalizó la precandidata a Senadora Nacional.