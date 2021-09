https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de las elecciones primarias, el presidente habló en la presentación de un plan para impulsar la industria nacional. “Para nosotros gobernar es hacer trabajo”, dijo.

Tras la derrota en las PASO Alberto Fernández: "Este camino que iniciamos en 2019 no se va a alterar" Luego de las elecciones primarias, el presidente habló en la presentación de un plan para impulsar la industria nacional. "Para nosotros gobernar es hacer trabajo", dijo.

Este lunes al mediodía, el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández habló luego de la derrota de la mayoría de los precandidatos del PJ en las elecciones primarias.

"Yo confío en que este caminos que iniciamos en 2019, no se altere. En lo que a nosotros concierne no se va a alterar", dijo el mandatario mientras presentaba un programa para impulsar la industria nacional.

Fernández anunció el proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación, cuyo objetivo es promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, generar puestos de trabajo y estimular el desarrollo de inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades productivas.

"Para nosotros gobernar es hacer trabajo. Para ello necesitamos que haya gente que invierta, arriesgue y demande trabajo. De ese modo se genere lo virtuoso del capitalismo", dijo el Jefe de Estado.

Y agregó: "Seguirá siendo objetivo de nuestro gobierno que la industria nacional vuelva a ocupar un lugar preponderante en la economía. De ese modo, generamos trabajo formal".

En ese sentido, el presidente manifestó que "la industria es el motor central del desarrollo y crecimiento", y sostuvo que la "industria nacional debe volver a ocupar un lugar preponderante en el desarrollo del país".

"Muchos que no piensan como nosotros han entendido que estos privilegios no son buenos porque restan la competencia, pero no debemos ser tontos,; es un error pensar que de este modo no estamos dejando la libre competencia; creo que los mercados deben funcionar en libertad, con reglas", aseveró.