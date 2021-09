Primero Venado arrasó y va por cuatro de las cinco bancas en las generales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una elección histórica, el gobierno local recibió un contundente espaldarazo popular. De consolidar estos porcentajes, en noviembre obtendrá cuatro concejalías y controlará seis de las 10 bancas del cuerpo legislativo. También se abre una atractiva puja por la "quinta banca" entre los candidatos de Ciudad Futura, Bruno Taddia, y del Frente de Todos, Sebastián Roma. Más atrás, Diego Milardovich y Juntos por el Cambio.

Juan Franco

Computadas el 95% de las mesas, con 18.780 votos (casi el 48 %), la lista Primero Venado, encabezada por el concejal Juan Ignacio Pellegrini, obtuvo una rotunda victoria que pone al gobierno municipal a las puertas de un escenario inusual: conseguir en las generales del 14 de noviembre cuatro de las cinco concejalías que estarán en disputa, es decir que ingresarían, además del ascendente Juani, Verónica Ruiz, Nahuel Pasquinelli y Sofía Galnares.

Como lo señaló Sur24 una semana atrás, en una campaña tibia, sin mayores emociones ni contrapuntos picantes, donde la oposición casi nunca logró sobresalir, la gestión de Leonel Chiarella se desplegó a sus anchas a la salida de lo peor de la segunda ola de la pandemia, con un Pellegrini que exhibió propuestas pero, antes aun, priorizó atarse a la briosa administración municipal. Además, el propio Chiarella se atrevió a plebiscitar su gestión en esta elección de medio término, conquistando un resultado que sólo estaba en los planes de los hombres y mujeres más optimistas de Primero Venado.

Salvo la aparición de un cisne negro (sí sucedió con Liliana Rostom en 2015), no es lógico siquiera suponer que una fuerza que gana las primarias con tamaña holgura perdería votos en las generales; por el contrario, hasta puede especularse con una cosecha aún mayor -también habrá más votantes-, aunque las bancas obtenidas sigan siendo cuatro.

Uno de los venadenses más felices es el senador provincial Lisandro Enrico, quien años atrás fue el arquitecto del proceso de unidad interna de una UCR que se desangraba -estuvo a punto de quedar sin representación legislativa-, y ahora es el gran constructor de la alianza distrital que apabulló al conjunto de la oposición en una elección sin precedentes. No se necesitan demasiadas cuentas para descubrir que el oficialismo no perdió votos por izquierda ni por derecha, que contuvo una amplia legión de independientes, y que Enrico leyó como nadie la demanda de la ciudadanía. Es más, lo que él denominó una prueba piloto en nuestra ciudad para luego exportar al conjunto de la provincia de Santa Fe, resultó más que auspiciosa en su estreno. Incluso su precandidato a senador, el hughense Maximiliano Pullaro, quedó segundo en una dura interna de Juntos por el Cambio ante la periodista Carolina Losada, aunque se erigió en un líder provincial de la Unión Cívica Radical, ya que también se jugaba una interna no declarada contra su correligionario José Corral.

Variedad opositora

Como se intuía, el Frente de Todos hizo una floja elección, y si bien con la sumatoria de Sebastián Roma (3.962 votos) y Nicolás Villalba (1.330) le alcanzaría para retener la banca que cede por finalización de mandato de Patricio Marenghini, está claro que no logró el objetivo político de mostrar expectativas de reconquistar el Sillón de Aufranc en 2023, y ni siquiera dio señales de recuperación luego de la traumática despedida de José Luis Freyre dos años atrás.

Bruno Taddia, de Ciudad Futura, dio el batacazo en las primarias.

Aunque un triunfo arrasador como el de Primero Venado no suele dejar margen para hallar otros destacados de la jornada electoral, sin dudas que, según ellos mismos lo anticipaban, Ciudad Futura, con Bruno Taddia (4.561) dio el batacazo, saltando de la nada misma a ser el segundo sector más votado (más del 11%), superando a la agrupación que gobernó la ciudad durante 24 años, hasta el acceso al poder político de Chiarella. Sin embargo, cabe señalar que si la fracción de Villalba contiene sus votos en noviembre, dejaría al PJ en carrera para rescatar la quinta banca a través de Roma, que por su cuenta apenas superó el 10%. Y no es menos cierto que el impulso del novato Taddia, luego del sorprendente segundo puesto, podría proyectarlo a un crecimiento que lo pusiera en condiciones de competir mano a mano con el peronismo.

Aunque por debajo de sus expectativas, el ex jefe de Gabinete Diego Milardovich, otro debutante, logró un meritorio cuarto lugar con 2.686 votos, siendo superado en la sumatoria por Juntos por el Cambio, interna en la que María Luz Barraza Atencio (1.284) venció a Lorena Fredes (1.130) y Daniel Facendini (652). Además, en la modesta pugna de Unite, Jorge Ghío (532) derrotó a Martín Giménez (465); y Soberanía Popular, con Mario Sotomayor, apenas recaudó 538 votos.

Siempre en ascenso

Luego de presidir el Foro de Participación Ciudadana impulsado por el senador provincial Lisandro Enrico, la primera incursión en las lides electorales de Juan Ignacio Pellegrini fue en las elecciones primarias del 19 de abril de 2015, donde con la agrupación radical Venado te Quiero se impuso a los socialistas de Adelante, por 7.364 votos sobre 3.748 (11.112 en total). Con ese espaldarazo, el abogado asumió la candidatura a intendente en representación del Frente Progresista, Cívico y Social.

Por su parte, con lista única, la concejala de Nuevo Horizonte, Liliana Rostom había sido la sorpresa, con 15.402 votos, aventajando al candidato a la reelección José Freyre, quien había recaudado 13.650.

El 14 de junio, en las elecciones generales, Freyre se recuperó y con 16.313 votos logró el apoyo para un tercer mandato, pero Pellegrini mostró su proyección política con 13.940, creciendo en mayor medida que el propio postulante oficialista, en tanto que Rostom cayó a 13.284.

En esos mismos comicios fue electo concejal el actual intendente de la ciudad Leonel Chiarella.

Ya en 2017, el 13 de agosto Pellegrini volvió a imponerse en las primarias del FPCyS. Con Venado te Quiero sumó 10.488 votos, superando a Adelante, del PS, con 4.972 (15.280 en total). Y el 22 de octubre, como cabeza de lista del Frente Progresista, el representante de la UCR ratificó sus pergaminos con 17.322 (casi 38% de los votos), superando con holgura al PJ (10.382); Cambiemos (8.352) y Nuevo Horizonte (5.949). En esos comicios del 22 de octubre, Pellegrini resultó electo junto con Patricio Marenghini, Santiago Meardi, Francisco Paris y Liliana Rostom. Luego asumió la presidencia del Concejo Municipal, cargo que ocupó hasta el inicio de la campaña, y con los resultados de este domingo, el edil más votado no sólo asegura su reelección, sino que proyecta un control legislativo del oficialismo a partir de diciembre próximo.

Pandemia en baja

Como lo hacía prever la apatía ciudadana en la campaña, sólo participó el 64 por ciento de los electores, prácticamente 10 puntos por debajo de las intermedias de 2017, a pesar de la jornada primaveral que favoreció la concurrencia y del auspicioso escenario epidemiológico. Este viernes se registró un solo contagio y el sábado también, con lo cual se llegó al domingo con sólo 82 venadenses cursando la infección, en tanto que los internados sumaban siete (cinco en sala general y dos en UTI). En cambio, el 8 de agosto, fecha original de las PASO (reprogramadas por la crisis sanitaria), Venado Tuerto había contabilizado 38 nuevos positivos, los activos eran 554, los internados sumaban 42 y ese mismo domingo fallecieron tres venadenses por coronavirus.