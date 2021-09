Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 13.09.2021 - Última actualización - 17:46

Una televisión más federal

SUSANA

"Hace un tiempo, leí en una carta de lectores a una persona que expresaba lo poco conveniente que es tener siempre la televisión que nos imponen desde Buenos Aires y en la primera grilla de canales de cable. Y coincido con ese lector. No puede ser que haya tan poquitos programas locales de televisión. Nosotros, los santafesinos, sabemos más de cómo está el tránsito en la 9 de Julio que en nuestras calles. O sabemos más de cómo estará el tiempo en los barrios de Buenos Aires que en nuestra ciudad. Pero sobre todo, tenemos que soportar el incesante intento de influir en nuestra forma política de pensar. Realmente alguien debería hacer algo sobre esto, porque en un país que se dice ser federal, no es justo tener que consumir a la fuerza todo lo que viene siempre de Buenos Aires".

****

Solos en el mundo

MARIO PILO

"Duele cuando escucho: todos los políticos son iguales. Algunos, reconozco que pocos, y generalmente de las escuelas de Illia y Alfonsín, se sacrificaron mucho para ser distintos y por ello los aislaron 'hasta de sus propios partidos' y de los medios de prensa, como ocurre en Santa Fe. En fin, quizás algunos deberían recordar aquel agradecimiento de Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, a los aviadores. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Por lo menos reconocer a los que lucharon por la democracia de un 1983, que aún perdura con todos sus defectos. Cierto es, empero, que hace años antes aparecieron los grandes líderes políticos en el mundo todo. Los Kennedy, Gorbachov, Merkel; incluso los de la Guerra Fría, Churchill, De Gaulle, Tito, Cáceres, etc. Y ello también ha desmoronado la política mundial. En Argentina, de eso no caben dudas. Desde 1991 eso es evidente y demasiado largo para un país que ha descendido a los peores ranking de su historia. Aun superiores a los de 2001. Hoy somos 'stand up', es decir: solos en el mundo".

****

Para Lidia de Av. Caputto

ENRIQUE DE BARRIO SUR

"Señora: ¿nos puede explicar cómo estuvo alineada con Raúl Alfonsín por su honestidad, y ahora está alineada con la jefa y la banda que se llenó de bolsos con dólares, como los que mostró López y Báez en la Rosadita, que eran del pueblo argentino?".

****

Llegan cartas

ELOGIO DE LA MEMORIA

Miguel Angel Reguera

Desde hace treinta, cuarenta o mas años escucho un ataque sistemático hacia una de las más importantes funciones cerebrales en el proceso de aprendizaje, que es la memoria. Mis profesores nos decían "no estudien de memoria" en el sentido de que utilicemos también la comprensión.

Pero de ahí se pasó a alumnos que estudian con música, celulares, mirando series en TV y que llegan a la instancia de evaluación con un "yo prefiero entenderlo, no memorizarlo". Ahora me pregunto yo: ¿Cómo se entiende el nombre de una calle y un número de documento? ¿Quién puede recordar el teléfono de un amigo si no portamos con nosotros el celular donde está registrado? ¿Cómo hacer para saludar a aquella persona conocida o recomendarla si no recordamos su nombre? ¿Se pueden entender, sin más, los ríos de Francia o las Provincias argentinas? ¿Podremos explicar la Revolución de Mayo o el sistema digestivo solamente entendiéndolo y sin utilizar la memoria?. Es claro que "la memoria" implica un proceso que requiere una serie de actos, es decir implica tiempo, esfuerzo, concentración y muchas veces los alumnos buscan atajos, pero que desde los mismos centros de aprendizaje se estimule el no uso y se desprestigie esta importante función no es inocente. La memoria de los pueblos permite recordar experiencias pasadas que es importante no repetir. También ayuda a conservar conocimiento y transmitirlo de generación en generación. También los pueblos legan a sus sucesores normas morales, costumbres ancestrales que han asegurado su superviviencia y desarrollo.

El arte, le debe en gran medida su subsistencia a la memoria, por ejemplo el teatro y sus grandes clásicos, las canciones que hacen al folklore y la música popular, los versos que mamá nos decía en la cuna, aprendidos de su madre y a su vez de la abuela. La memoria une, da sentido de pertenencia, genera raíces y compromete acciones futuras en el interés colectivo. La historia, gran maestra de la vida, necesita que no olvidemos hechos, personajes, buenos y malos, pero siempre fuente de aprendizajes para la vida presente y futura. Por supuesto, que no es inocente el ataque a la memoria. También los grandes mercaderes desde su fe púnica, quieren que olvidemos nuestras ropas típicas, nuestras recetas de la abuela, nuestra lengua, en definitiva, nuestra idiosincrasia, para vendernos nuevos modelos de vida, mas "fashion" y "50 % off". Hoy hago este elogio a la memoria para recordar también que en algún momento la Argentina fue un sueño colectivo, democrático, igualitario, con una clase media pujante, con manuales y juguetes que pasaban de hermanos a primos, con charlas entre abuelos y nietos, y donde fotos ajadas, con su color sepia dejaban ver figuras que acompañaban historias que a su vez significaban enseñanzas acerca del "ser" y el "hacer". Podría también recordar cosas malas de la enseñanza basada en la memoria, lo que sería muy justo, pues es una facultad que necesariamente debe ser acompañada por las otras funciones de la inteligencia. Pero la extensión de este elogio obliga a terminar y lo haré con un verso del Martín Fierro de José Hernández que gracias a Dios recuerdo y que decía: "Es la memoria un gran don/ calidá muy meritoria; / y aquellos que en esta historia/ sospechen que les doy palo, / sepan que olvidar lo malo / también es tener memoria."