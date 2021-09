https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Buscan resucitar al mamut lanudo con un híbrido de elefante

Hace aproximadamente 8 mil años, el último mamut de la Tierra daba su respiro final y la especie se extinguía para siempre. Sin embargo, ahora una empresa buscar “resucitar” a este elefante lanudo, para devolverlo a su ecosistema original en la fría tundra.

Colossal, la empresa que quiere “resucitar” al mamut

Colossal es una empresa que se ha fijado un objetivo digno de una película: resucitar al mamut extinto para ayudar al ecosistema. La compañía ya recaudó 15 millones de dólares para realizar lo que ellos llaman una “des-extinción”.

La idea de devolver a la vida a especies extintas ha girado en diferentes ámbitos que no incluyen solo a la ciencia ficción. Desde que la genética logró avances importantes en clonación y alteración de ADN, la idea no parece tan descabellada. No obstante, nadie lo había propuesto a este nivel, hasta ahora.

Colossal es la primera compañía que intentará revivir al mamut, misma que es una empresa cofundada por el genetista inconformista George Church y el empresario Ben Lamm, ex director ejecutivo de Hypergiant.

El proceso fue anunciado el pasado lunes 13 de septiembre cuando Colossal informó sobre la recaudación de 15 millones de dólares de capital para revivir al mamut a través del sistema de edición genética.

Cómo van a “resucitar” al mamut

El proyecto pretende crear, mediante el sistema de edición genética CRISPR, un “híbrido elefante-mamut”. Con este sistema ya debería darse por descartada la idea de la resurrección, ya que en concreto se trataría de una nueva especie genética.

“Colossal será la primera empresa en aplicar técnicas avanzadas de modificación genética para reintegrar al mamut lanudo en la tundra ártica”, dijo la compañía en un comunicado.

El proceso consistirá en combinar los ADN del mamut lanudo, obtenidos de restos conservados en suelo siberiano, en el genoma de elefantes asiáticos existentes, para crear una especie híbrida. Sería factible, ya que el ADN de elefantes asiáticos y de mamuts coincide en un 99,6%, según la empresa.

De lograr “resucitar” al mamut, buscarían integrarlo a su ecosistema en la tundra ártica, con la esperanza de repoblar este hábitat y ayudar a frenar, o incluso a revertir, los efectos del cambio climático.

La gran meta de la compañía está aún lejos de concretarse. Muchos científicos dudan de su capacidad de “resucitar” al mamut y devolver su ecosistema, como la bióloga Beth Saphiro que señaló que “hay muchos problemas que van a surgir de este proceso.”

Sin embargo los inversionistas de Colossal son optimistas con el objetivo y esperan lograr esta increíble resurrección en los próximos años.