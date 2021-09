https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.09.2021

Tras las PASO del domingo Rossi: "Hay que fortalecer el rol del Presidente"

El exministro de Defensa y exprecandidato a diputado nacional, Agustín Rossi, sostuvo este miércoles que tras los resultados de las PASO del domingo "hay que fortalecer el rol" del presidente Alberto Fernández.





En declaraciones a la prensa, Rossi llamó a "proteger a nuestros principales líderes" y dijo que "cuando se pierde, los resultados los asumen los candidatos".





En este sentido, consideró que "hay que fortalecer el rol del Presidente" y comparó el escenario con las elecciones de 2009 y 2013, donde "éramos poquitos pero nos abroquelamos todos bajo Cristina (Fernández de Kirchner) poniéndonos el Gobierno al hombro".





"Me parece que de esas experiencias hay que aprender. Ahí había una conducción clara y me parece que es lo que hay que hacer", sostuvo.





La lista que encabezaba Rossi en la provincia de Santa Fe obtuvo el domingo un 33,10% de los votos dentro de la interna del Frente de Todos (FdT), donde Marcelo Lewandowski se impuso con el 66,89%.





En cuanto a los resultados electorales, Rossi indicó: "A nivel nacional el resultado me sorprendió. Me parece que puede haber una cantidad de explicaciones, pero el significante más importante es que la sociedad argentina no la está pasando bien y esa demanda para un Gobierno peronista es muy fuerte".





"Las PASO son el primer tiempo y las generales el segundo. Yo creo que no debería existir ningún cambio en estos dos meses que faltan hasta las generales, me parece que no traería ningún beneficio positivo", agregó.





El exMinistro dijo que "la gente siente que está viviendo peor que cuando empezó nuestro gobierno" y sostuvo que las medidas que se tomen en las próximas semanas "tendrán que ver con dar respuesta a esa situación".





A su vez agregó que es al presidente Alberto Fernández a quien "le corresponde hacer una valoración política de lo que le expresa la sociedad" y definió como "un error" la utilización de listas únicas en casi todos los distritos del país por parte del FdT.





"Yo creo que fue un error salir con esta consigna de listas únicas o muerte. Me parece que las listas únicas comprimen el espacio político y lo achican", puntualizó.