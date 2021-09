https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Oficial

Otro argentino en la NBA: Bolmaro fue presentado en los Minessota Timberwolves

El base cordobés firmará por cuatro temporadas, a cambio de 11.8 millones de dólares. Se suma a Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Luca Vildoza (todavía no tiene garantizado su contrato en New York Knicks) y Gabriel Deck (asegurado en Oklahoma City).

El base cordobés Leandro Bolmaro se desvinculó este miércoles de Barcelona y fue presentado en Minessota Timberwolves de la NBA de los Estados Unidos. Lookin’ good in Wolves colors, @BolmaroLeandro. 🐺 pic.twitter.com/mRHiBJfGDl — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) September 15, 2021 El contrato del argentino era hasta junio del 2023, aunque lo eligieron en el Draft del 2020 para la franquicia norteamericana y firmará por cuatro temporadas, a cambio de 11.8 millones de dólares. Ese contrato, según anticipó el sitio oficial NBA.com, constará de los siguientes ítems: un total de cuatro temporadas a cambio de 11.805.395 de dólares, que se dividen anualmente de la siguiente manera: 2.353.320, 2.471.160, 2.588.400 y 4.392.515. “El club le desea mucha suerte a nivel personal y profesional al jugador argentino en su nueva etapa deportiva”, expresaron desde Barcelona en un breve comunicado. 🏀 Acuerdo para la desvinculación de @BolmaroLeandro



👉 https://t.co/iaJ4CcQmiz pic.twitter.com/4ViBdcaIo0 — Barça Basket (@FCBbasket) September 15, 2021 Bolmaro, que llegó a Barcelona, de España, proveniente de Bahía Basket, a los 17 años, ya abandonó la entidad catalana para sumarse al trabajo diario con el equipo de Minnesota, al que fue derivado por New York Knicks, que en el draft del año pasado lo eligió en el puesto 23. Bolmaro, que así se convertirá en el cuarto jugador argentino que participará en la próxima temporada de la NBA junto a Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Luca Vildoza (todavía no tiene garantizado su contrato en New York Knicks) y Gabriel Deck (asegurado en Oklahoma City), llegó a los Estados Unidos la semana pasada, luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y un posterior período de vacaciones.

