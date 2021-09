Bolmaro y su llegada a la NBA: "Es un sueño esto, estoy muy feliz"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El base argentino Leandro Bolmaro jugará la próxima temporada en Minessota Timberwolves "Estoy muy contento, disfrutando al máximo la experiencia. Soy un niño con un juguete nuevo, voy a entrenar muy contento, tengo una sonrisa muy grande, tengo que seguir trabajando, que es lo que me trajo hasta acá", comentó el cordobés, que anoche fue presentado como nuevo basquetbolista de la franquicia.



Bolmaro será en el cuarto jugador argentino que participará en la próxima temporada de la NBA junto a Facundo Campazzo (Denver Nuggets), Luca Vildoza (todavía no tiene garantizado su contrato en New York Knicks) y Gabriel Deck (asegurado en Oklahoma City), llegó a los Estados Unidos la semana pasada, luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y un posterior período de vacaciones.



"Lo manejo bien, trato de no pensar mucho en donde estoy, porque si me pongo a pensarlo a lo mejor no me lo creo ni yo. Pero sé que esto es gracias al esfuerzo de mi carrera. Es un sueño esto, estoy muy feliz", explicó.



El base, que también se destacó en la última temporada como escolta, no disimuló su alegría por ser parte de la elite del básquetbol mundial y confesó que si lo piensa "no" se lo cree.



"Creo que el último año en Barcelona di un salto de calidad muy grande gracias a los entrenamientos y al trabajo y creo que mejoré mucho en defensa, me fui sintiendo más suelto y con más confianza", destacó.

Por otra parte, el entrenador de Minessota Timberwolves, Chris Finch, destacó "Es alguien que no tiene miedo, esa es la manera que le pude ver cuando seguí los entrenamientos con Argentina. Es alguien que compite, sabe jugar y que encaja junto a todas las piezas que tenemos”, valoró el DT en la conferencia de prensa.



“No tenemos otra expectativa que no sea jugar fuerte, puede defender varias posiciones y es un jugador justo para nuestro sistema. Queremos que llegue, trabaje duro y su momento llegará, los jugadores talentosos siempre se hacen un lugar en la liga”, subrayó Finch.

Con información de Telam