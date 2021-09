https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 16.09.2021 - Última actualización - 16:18

16:13

Jugará en Minessota

"Bolmaro es un jugador que no tiene miedo", afirmó su nuevo DT en la NBA

"Es alguien que no tiene miedo, esa es la manera que le pude ver cuando seguí los entrenamientos con Argentina" destacó el DT de Minessota Timberwolves, Chris Finch.

Leandro Bolmaro cuando aún era jugador del Barcelona. Crédito: Gentileza



Leandro Bolmaro cuando aún era jugador del Barcelona. Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Jugará en Minessota "Bolmaro es un jugador que no tiene miedo", afirmó su nuevo DT en la NBA "Es alguien que no tiene miedo, esa es la manera que le pude ver cuando seguí los entrenamientos con Argentina" destacó el DT de Minessota Timberwolves, Chris Finch. "Es alguien que no tiene miedo, esa es la manera que le pude ver cuando seguí los entrenamientos con Argentina" destacó el DT de Minessota Timberwolves, Chris Finch.

El argentino fue oficializado por cuatro temporadas en la franquicia norteamericana de los Minessota Timberwolves y jugará en la NBA. Su entrenador, Chris Finch, destacó que Leandro Bolmaro es un jugador "que no tiene miedo".

Además afirmó: “Es alguien que compite, sabe jugar y que encaja junto a todas las piezas que tenemos”.

“No tenemos otra expectativa que no sea jugar fuerte, puede defender varias posiciones y es un jugador justo para nuestro sistema. Queremos que llegue, trabaje duro y su momento llegará, los jugadores talentosos siempre se hacen un lugar en la liga”, subrayó Finch.

Bolmaro tendrá seguramente una temporada de transición y rotación dentro de un equipo que culminó la pasada temporada con un récord de 23 triunfos y 49 derrotas y lejos de los puestos de playoffs.

El Litoral en en

Temas: