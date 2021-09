https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.09.2021 - Última actualización - 4:10

4:07

Fue el artífice de la aparición del jugador más ganador en la historia de Boca. Se alejó del fútbol y volvió para hacer lo que más le gusta. "Santa Fe sigue siendo una gran cantera", sostiene.

El descubridor de Battaglia Juan Chena, un formador con todas las letras Fue el artífice de la aparición del jugador más ganador en la historia de Boca. Se alejó del fútbol y volvió para hacer lo que más le gusta. "Santa Fe sigue siendo una gran cantera", sostiene. Fue el artífice de la aparición del jugador más ganador en la historia de Boca. Se alejó del fútbol y volvió para hacer lo que más le gusta. "Santa Fe sigue siendo una gran cantera", sostiene.

Por Javier Díaz

Con apenas seis años lo vio jugar y se dio cuenta que tenía materia prima para triunfar. Por eso lo empezó a trabajar desde chiquito para pulirlo. Mal no le fue. Logró formar al futbolista más ganador de la historia del Club Atlético Boca Juniors. Ni más, ni menos.

Juan Chena es de esas personas que viven por y para el fútbol. Laburante empedernido, si se lo consulta se autodefine como un formador. Fue y es responsable de vincular el sueño de muchos pibes con la realidad de diversos clubes. Y lleva como una medalla la satisfacción de haber sido autor intelectual de la llegada de Sebastián Battaglia al club de la Ribera.

Su mayor tesoro no es económico. Cuenta con orgullo que todavía hoy tiene diálogo directo con el actual director técnico "xeneize", quien en alguna oportunidad le asignó el rol de "segundo padre". Un trofeo que ni todo el dinero del mundo puede comprar.

Se alejó de la actividad, volvió y hoy forma parte del proyecto Formadores, que busca contar con un terreno en el norte de la ciudad donde desplegar el trabajo de un equipo de personas que -como él- entienden que el trabajo se hace en las bases.

Es un tipo sencillo, futbolero y que habla claro. Porque todavía tiene cosas para decir.

El origen

"Arrancamos cuando Sebastián tenía 6 o 7 años, en Luz y Fuerza. Como en ese momento jugaba una liga libre trasladamos a todo el grupo a Ciclón Racing que tenía que armar la décima. Él tuvo varias pruebas en Newell's, Central y otros equipos, pero creo que tenemos que agradecer al 'Choclo' Regenhardt porque él posibilitó que fuera a Boca", cuenta Chena acerca de aquel momento trascendental en su vida y en la del ex futobolista boquense.

"Sebastián tenía 15 años recién cumplidos cuando fue a practicar a Boca. Yo no lo acompañé porque ya había tenido unas cuantas desilusiones con Griffa por varias pruebas que tuvo en Newell's. Recuerdo que en ese entonces San Lorenzo también lo quería pero el 'Choclo', con quien tenía una larga amistad, me convenció de que vaya a Boca. La noche anterior vino él a mi casa avisarme que lo llevaban a Boca y yo le dije que lo acompañara él por las malas experiencias que había tenido antes", recuerda como si hubiera sido ayer, aunque pasó hace una vida.

Juan Chena, en Boca y junto a chicos que fue seleccionando en toda la región. Foto: Gentileza

Línea directa

Su relación con Battaglia perdura hasta el día de hoy. Hablan asiduamente, charlan sobre cualquier cosa, aunque -como no podía ser de otra manera- el fútbol es el tema preferido por ambos.

"Todos los días charlo con Seba y él tiene un libro en el que habla de su carrera y me dedica unas páginas a mí por su formación, la verdad que me llena de orgullo", afirma Chena.

"Un día estábamos hablando con Sebastián sobre fútbol y le dije que Domínguez jugaba en Colón sin un 9 y me contestó 'esto es Boca, tenemos que jugar con 9 y yo lo tengo Luis Vázquez que lo conozco y sé lo que puede rendir'. Ahora creo que le está buscando más funcionamiento al equipo y eso le va a venir muy bien a ese pibe y Seba le tiene una confianza bárbara".

Esa relación con el hasta ahora entrenador invicto de Boca también le permite mantenerse cerca del club auriazul, a quien todavía abastece con jugadores. "Hace pocos meses armamos una práctica en Gimnasia de Ciudadela para que vinieran los cazatalentos de Boca, gracias al contacto que mantengo con él", ejemplifica.

La actividad diaria

Se autodefine formador y se dedica a eso, aunque por momentos haya estado alejado del ambiente. "Yo me considero un formador y lo sigo siendo. Me gusta mirar jugadores y respaldarlos para que den sus primeros pasos. Mi tranquilidad es saber la satisfacción de los padres de todos los chicos con los que trabajo y que nadie puede decir que me quedé ni con dos pesos de nadie. Santa Fe sigue siendo una gran cantera y tiene mucha gente que trabaja en la formación", asegura.

"Días atrás estuvimos en San Francisco con algunos jugadores que ya fueron seleccionados por Boca y hay tres que están muy bien rumbeados. Hay un arquero categoría 2006 de La Perla y dos chicos 2010 de Gimnasia y de Newell's que tienen un gran nivel y están muy bien vistos por Boca. También tenemos otras prácticas armadas para ver si podemos seleccionar chicos para otros clubes de Buenos Aires, como Huracán o Banfield", afirma en clara alusión a que el semillero santafesino todavía tiene muchos frutos por dar.

"Con Formadores tenemos la idea de hacer un estilo de escuelita pero que trabaje con los chicos cuestiones técnicas desde el primer momento. Eso es fundamental porque los clubes buscan jugadores cada vez más chicos. Recuerdo cuando Sebastián fue a Boca era muy elogiado por la técnica que tenía incorporada. Hay que ajustar algunas cosas, pero tenemos armado un buen grupo de trabajo", completa.

Quería jugar de "9"

Una anécdota que recuerda con mucho cariño son sus primeros contactos con Sebastián Battaglia, allá por la mitad de los 80'. En ese momento, el pequeño aspirante a futbolista soñaba con ser -tal vez- lo que terminó siendo Palermo, pero ahí apareció el consejo del que sabe.

"Cuando yo empecé a trabajar con Sebastián tenía 6 años y vivía a dos cuadras de la cancha de Pucará. Recuerdo que de chico él decía que era "9" y yo le dije 'no, sos un enano, no podés jugar de 9, vos tenés que ser 5'… creo que no me equivoqué", rememora.

Hoy en Formadores FC

Juan Chena está trabajando en la nueva institución. Al respecto, Ernesto Sosa, presidente del nuevo club destacó la presencia del DT que descubrió a Sebastián Battaglia: "Juan es una persona muy querida por nosotros y por el ambiente del fútbol de la región. El club le abrió la puerta para que pueda moverse como si fuera su casa. Tiene una mirada muy particular para saber qué chico está en condiciones de ser observado por clubes grandes", anticipó la máxima autoridad de un club que avanza a pasos agigantados, mientras espera por la concesión de terrenos donde construir su propia cancha y así poder darle contención a niños del norte de la ciudad que muchas veces no tienen donde jugar al fútbol.

"Yo creo que este parate le vino muy mal al fútbol de Santa Fe, pero seguimos teniendo grandes jugadores". Juan Chena.