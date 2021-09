https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 17.09.2021 - Última actualización - 15:30

15:17

El juego de nivel internacional vuelve al Buenos Aires Lawn Tennis después de 16 años. Será en dos jornadas: sábado y domingo, en ambos casos desde la hora 11.

Copa Davis Argentina se enfrenta a Bielorusia El juego de nivel internacional vuelve al Buenos Aires Lawn Tennis después de 16 años. Será en dos jornadas: sábado y domingo, en ambos casos desde la hora 11. El juego de nivel internacional vuelve al Buenos Aires Lawn Tennis después de 16 años. Será en dos jornadas: sábado y domingo, en ambos casos desde la hora 11.

El equipo argentino de tenis comandado por Gastón Gaudio recibirá este fin de semana a Bielorrusia por los playoffs de reclasificación para el Grupo Mundial I de la Copa Davis y el certamen se disputará después de 16 años en el Buenos Aires Lawn Tennis y contará con la presencia del público.

El certamen se llevará a cabo el sábado 18 y el domingo 19 de septiembre en el mencionado centro deportivo, escenario en el cual Argentina jugó por última vez en 2005, en una serie frente a la República Checa cuando se impuso por 5 a 0 por la ronda inicial del Grupo Mundial.

En los partidos se permitirá el ingreso del público luego de que las autoridades sanitarias argentinas aprobaron un aforo de hasta el 70% de la capacidad total del estadio, lo que equivale a 3.800 lugares.

El sábado se disputarán los partidos a las 11 (dos singles) y el domingo también desde las 11 (el punto de dobles y luego los dos singles restantes).

Si Argentina supera a Bielorrusia, obtendrá una plaza para competir en 2022 en los "Qualifiers", junto con los países que terminen entre las posiciones 5 a 18 en las Finales de este año y los otros ganadores del Grupo Mundial I de esta temporada. En caso de que no consiga la victoria, en 2022 el equipo "albiceleste" competirá para tratar de no descender al Grupo Mundial II.

El conjunto argentino está liderado por Diego Schwartzman (15° del mundo), junto al debutante Federico Coria (61°), Guido Pella (82°) y el marplatense Horacio Zeballos (7° en la especialidad) y Máximo González (25°), estos dos últimos jugarán el partido de dobles.

El rival será Bielorrusia que llega con un equipo juvenil capitaneado por Aliaksandr Vasileuski integrado por Alexander Zgirovsky (20 años y 1.233° en singles), Martin Borisiouk (21 años y 1.408°), Erik Arutiunian (16 años, 36° en el ranking ITF Junior) y Daniil Ostapenkov (18 años, 60° ITF Junior).

El equipo nacional es favorito a quedarse con la eliminatoria por las bajas de Ilya Ivashka (53°), Egor Gerasimov (90°) y el doblista Andrei Vasilevski (82° en el ranking de duplas).

La confianza del "Peque"

Diego Schwartzman, número uno del tenis sudamericano y líder del equipo de Copa Davis de la Argentina, se mostró optimista con miras a la serie del fin de semana ante Bielorrusia y destacó que cuentan con una formación "firme y completa" para regresar al Grupo Mundial el año próximo y volver a codearse con los mejores.

"Tenemos un equipo firme y completo para aspirar a volver al Grupo Mundial y representar a la Argentina en la parte más importante de la Davis. Esta serie del fin de semana es sólo un pequeño primer paso para competir en febrero y más allá de las condiciones del rival, debemos enfocarnos en nosotros", subrayó el "Peque" en la rueda de prensa vía Zoom que ofreció para los medios acreditados.

Argentina jugará el sábado y domingo ante Bielorrusia una serie de playoffs de reclasificación para poder aspirar a una eliminatoria para regresar al Grupo Mundial que abandonó en 2019, y a la que llega como amplio favorito por virtudes propias y debilidades del rival que llegó a Buenos Aires diezmado por bajas de último momento.

"Cada uno es favorito o no porque se lo ganó, porque llegó a cierto nivel en su carrera. Está claro que Argentina lo es pero en el tenis es más difícil no conocer al rival, te hace tardar más desplegar tu mejor juego porque no tenés idea de cómo juega el que está enfrente", añadió el "Peque", de 29 años y ubicado en el puesto 15 del ranking mundial.

Bielorrusia no aparenta ser una amenaza en el objetivo de los argentinos que pretenden regresar al grupo de elite de la Davis en 2022. "Está claro que somos amplios favoritos, no hay ningún problema en serlo", destacó Schwartzman, campeón este año en el Argentina Open que se jugó en el mismo escenario que albergará la Copa Davis, el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo.

"Es un lugar con mucha historia, poder representar a Argentina en este club en el que hace pocos meses tuve una alegría inmensa, es algo muy lindo. Las condiciones para jugar también son muy buenas y espero que disfrutemos esta serie", comentó el tenista, quien a lo largo de su carrear conquistó cuatro títulos, el mencionado en Buenos Aires y los anteriores en Estambul 2016, Río de Janeiro 2018 y Los Cabos, México, en 2019.

Argentina recibirá a Bielorrusia con hinchas en las tribunas, luego de que las autoridades sanitarias aprobaron un aforo de hasta el 70 por ciento de la capacidad total del estadio, que asciende a 3.800 lugares. "La ayuda del público cambia totalmente las sensaciones de jugar al tenis, los nervios, la satisfacción. Es muy feo jugar sin gente, así que esta posibilidad le pondrá un condimento extra a la serie", concluyó el "Peque" Schwartzman.