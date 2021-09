https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la nube

Redes, cartas y audios: la pelea es del Frente pero no cara a cara

Durante toda la jornada del jueves y a más de 96 horas de la derrota electoral en las Paso, el partido gobernante dejó expuestas sus diferencias. Cruce de mensajes y un acuerdo que este mediodía aún no había lelgado.

Por Nancy Balza SEGUIR Un hilo de Twitter, una carta en la página web oficial, audios. Este jueves, los momentos culminantes en la profunda discusión interna que mantiene el Frente de Todos y que mantiene en vilo al país se conocieron por medios virtuales. Aunque sus efectos son bien reales. El presidente Alberto Fernández eligió la red social para advertir que "la gestión de gobierno seguirá del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido". La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner optó por publicar una extensa carta en su página oficial que bajo el título "Como siempre...sinceramente" fue inmediatamente recogida por todos los medios. Antes se había conocido un audio de la diputada nacional Fernanda Vallejos con graves conceptos sobre la máxima autoridad nacional pero también sobre integrantes de su gabinete. El diálogo cara a cara entre los protagonistas principales de esta, la otra contienda política que se abrió luego del resultado adverso en las Paso, no aparece como una opción. Luego de la renuncia de varios ministros del gabinete, un breve repaso por los principales hitos ocurridos desde el mediodía del jueves en adelante indica que: - Algunos de los colaboradores le recomendaban al presidente aceptar las renuncias para recuperar la autoridad, acusando al kirchnerismo de asestar un "golpe palaciego". - El presidente se mantuvo durante todo el día en la Quinta de Olivos, en tanto que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, uno de los apuntados por el kirchnerismo por su rol como jefe de campaña, arribó a la Casa Rosada poco antes de las 11, junto a la vicejefa, Cecilia Todesca. - Minutos después, se conocían explosivas declaraciones del ex presidente de Uruguay José "Pepe" Mujica opinando que la Argentina "está desquiciada". - Antes del mediodía, el jefe de Estado recibió al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y allí se empezaron a tener especulaciones sobre un posible encumbramiento del mandatario cuyano en el lugar de Eduardo "Wado" de Pedro como ministro de Interior. En simultáneo, se conocía que el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales afines al Gobierno suspendían la marcha a Plaza de Mayo que habían anunciado ayer para respaldar a Alberto Fernández de los embates del kirchnerismo. La movilización se canceló por pedido expreso del presidente. - Poco después del mediodía, el presidente realizaba una serie de tuits en los cuales ratificaba su autoridad presidencial y aclaraba, con guiño a La Cámpora y al Instituto Patria: "La gestión de gobierno seguirá del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido". - En ese momento se conocía un audio filtrado con furibundas críticas de la diputada nacional Fernanda Vallejos contra Alberto Fernández, pero también contra Guzmán, Cafiero Matías Kulfas y Vilma Ibarra. A Fernández lo llamó "enfermo" y "mequetrefe" y lo acusó de estar "atrincherado" en la Casa Rosada, "sin legitimidad". Luego pidió disculpas. - A las 13:45, sectores cercanos a la Presidencia dejaron trascender a los medios que Fernández le había aceptado la renuncia a De Pedro, pero a las 14:20 la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, desmintió que esto haya sucedido. - A las 15, Fernández recibió al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en su búsqueda por fortalecer la red de apoyos en el interior del país. - A las 17:20, el presidente marcó la cancha al señalar que "con presiones" no lo iban a "obligar" a tomar determinadas decisiones. En cambio, destacó que Cristina Kirchner "sabe que por las buenas" podían "sacarle cualquier cosa". - A las 19 se conoció una carta abierta por parte de Cristina Kirchner en la cual sincera que sus diferencias con Alberto Fernández vienen desde hace meses, especialmente en lo que refiere a la conducción económica. Y acusa al gobierno de estar llevando a cabo "una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad". - En el arranque del viernes, a más de 96 horas de conocido el adverso resultado electoral de las Paso, los interrogantes siguen abiertos. Mucha distancia y un pedido La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no dejó pasar muchas horas luego de que el presidente Alberto Fernández dijera que "la gestión de gobierno seguirá del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido". La carta que publicó en su página oficial con el título "Como siempre...sinceramente" deja en claro sus diferencias con el mandatario nacional. Estas son algunos fragmentos. - Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación. - En las primeras 18 reuniones, la última de ellas el 07/09/2021, siempre le planteé al Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios - especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria. - También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. - Cuando perdimos las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires del año 2009, con Néstor como candidato a Diputado Nacional (...), el día lunes siguiente a las elecciones no sólo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo como Presidenta de la Nación pedí la renuncia de quien fuera mi Jefe de Gabinete. - Ahora, al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones. - El martes 14 tuvo lugar, otra vez en Olivos, mi última reunión con el Presidente de la Nación. (...) Allí le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete. - (Hay) un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio. - Por la misma razón me comuniqué con el Ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el Presidente de la Nación, había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, sólo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido. - Confío, sinceramente, que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el Presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. - Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión.

