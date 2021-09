https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este sábado a las 7.00

Con Carreras de "10", Los Pumas juegan ante los All Blacks

Seis variantes dispuso Mario Ledesma para el segundo partido con Nueva Zelanda. Tras la lesión de Nicolás Sánchez, Miotti, Díaz Bonilla y Mare (aperturas naturales), no son considerados por el entrenador.

Los Pumas juegan este sábado a las 7 de la mañana de nuestro país, ante los All Blacks. Será el segundo test entre ambos, en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship. Para dicho encuentro, el entrenador principal, Mario Ledesma dispuso seis modificaciones. Varias de ellas, poco entendibles. En primera instancia, la de un puesto clave como el de apertura, el que lleva la "10", el armador de juego junto al "9". En esa posición clave, no estará Nicolás Sánchez que se lesionó el domingo pasado. En la previa, se especulaba con un cambio directo: Domingo Miotti adentro, quien venía siendo la alternativa de quien hoy es el jugador con más presencias en Los Pumas. Y, como eventual relevo de 10, elegir entre la experiencia de Joaquín Díaz Bonilla y la juventud del medallista olímpico Santiago Mare. Nada de eso (lo más lógico y natural atendiendo el rival de enfrente) pensó Mario Ledesma. La camiseta "10" de Argentina la llevará el cordobés Santiago Carreras, quien, tanto en Los Pumas como en los "desaparecidos" Jaguares siempre jugó de wing o fullback. Circunstancialmente tuvo oportunidades de estar de apertura en algunos partidos, y nada más. Al banco, Miotti. Tampoco se entiende la salida de Guido Petti, el forward más regular de Los Pumas en los últimos años. Ante la lesión de Bruni, y tal como sucedió en la "ventana de julio" y en los partidos con Sudáfrica, se podía especular con ver al ex SIC con la "7". Pero no. Lavanini junto a Matías Alemanno, y Petti, la mejor alternativa para el line defensivo argentino, afuera. Justamente, con Bruni lesionado y Facundo Isa que ya no está en el plantel, se desprende otra pregunta: ¿No debería tener su chance Joaquín Oviedo, un octavo natural? Además, de esa manera, Pablo Matera ocuparía su lugar habitual donde más rinde, como "ala". El domingo, Jerónimo de la Fuente salió y entró Santiago Chocobares. Confirmada la ausencia del rosarino para este segundo partido, la presencia del de Rufino, estaba "cantada". Hasta ahí, bien. Ahora, ¿no es exponer mucho a Lucio Cinti en el centro de la cancha ante los mejores del mundo? Ojalá no pase, pero, si bien es cierto que no está en su mejor momento (¿quién lo está de Los Pumas?) ¿no era preferible ante un rival tan exigente, mantener a Moroni, con más experiencia y un carácter que muchas veces contagia ante las adversidades?. El ingreso de Boffelli por Bautista Delguy lesionado (desgarro del isquiotibial derecho), sería junto al de Chocobares, el otro cambio más "normal". Pasando en limpio, Los Pumas para Jugar con Nueva Zelanda serán: Facundo Gigena, Julián Montoya (capitán) y Santiago Medrano; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Santiago Cordero y Juan Cruz Mallía. Suplentes: Santiago Socino, Carlos Muzzio, Enrique Pieretto, Guido Petti, Tomás Lezana, Gonzalo García, Domingo Miotti y Matías Moroni. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

