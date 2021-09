Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Retrocedemos al precipicio

98 VECINOS DE BARRIO CANDIOTI

Los abajo firmantes, queremos hacer saber la responsabilidad del Sr. Emilio Jatón y sus colaboradores de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana del desastre que acontece en nuestro barrio.

Música a volumen extremo a cualquier hora en locales no habilitados para ello, sin insonorización, picadas de autos y motos con escapes libres (sin patentes ni cascos), parrillas y asadores en cualquier lugar, mesas y sillas bloqueando el paso en veredas y garajes, respeto cero a los protocolos de distanciamiento por pandemia, nula sanitización y salubridad, cloacas desbordadas en plena pandemia, etc.

En fin, un descontrol absoluto que tira por la borda y destroza la convivencia y la salud de los vecinos. Todo agravado por la situación sanitaria.

La inexistencia de controles de sonido, de tránsito, de sanidad (en época de pandemia) que debe hacer la Municipalidad han generado desde hechos de violencia con gastronómicos hasta problemas graves en la salud de los vecinos por la falta de límites y la incesante falta de respeto. ¡Increíble!

Cabe consignar que no son todos los bares de nuestro barrio, sino solo una ínfima minoría (de alrededor de 150 locales gastronómicos no llegan a ser 10 los que infringen las normas del Código de Faltas y Convivencia), pero no hay control y siguen las habilitaciones de bares/boliches como si nada. Estamos retrocediendo al precipicio. Una pena.

La actual gestión del Ejecutivo Municipal y su oficina de control (Coudannes, Green y demás funcionarios) han aniquilado de raíz la confianza que oportunamente fue depositada en ellos. No hay excusas. ¿Por qué no habilitan los boliches de la Ruta N° 168?

Miles de denuncias, solicitudes, reuniones, mediaciones, todo en vano. Una vergüenza.

Agradecemos la publicación.

****

Cartelería

UN LECTOR

"Al titular del área de Control: no solo hay que retirar la cartelería de las pasadas elecciones, sino todos los carteles que hay en la ciudad. Y más aún los afiches particulares que pegan en lugares públicos, por ejemplo en columnas, en la peatonal. Tienen los nombres, teléfonos y les pueden aplicar la sanción directa. La Municipalidad tendría que enviar una cuadrilla por toda la ciudad para sacar todo eso. Es una vergüenza la cantidad de folletos, folletines, afiches, etc., pegados en toda Santa Fe. En los bulevares, avenidas, costaneras. Se ha tornado una (mala) costumbre. También se ven en las columnas led del paseo peatonal de Av. Freyre. Esto sucede desde hace mucho tiempo y no se ha hecho nada al respecto".

****

Infracciones de tránsito

HÉCTOR ALARCÓN

"Intendente Jatón: es impresionante la cantidad de infracciones de tránsito que se cometen a lo largo de toda Gral. Paz. No hacen caso de la cartelería de prohibido estacionar, ni de las franjas amarillas, ni nada. En Av. Galicia se ven camiones de 3 y 4 ejes bajando arena, tanques de agua, etc., en cualquier horario. ¿No se pueden poner inspectores en bicicleta que recorran estas avenidas, por ejemplo? Que recorran desde las 7 hasta las 13 y que sancionen".

****

Recuerdos

ROBERTO MARTÍNEZ

"Pronto cumpliré 82 años y quería recordar que en las décadas del 40 al 50, las radios eran solo eléctricas. A las 20 escuchábamos el 'Glostora Tango Club', 'la cita obligada de la juventud triunfadora', así se denominaba, programa conducido por Ángel D'Agostino, transmitido por LR1 Radio el Mundo de Argentina. Luego, le siguió un tal Cacho Fontana ¿lo recuerdan? Allí actuaba la orquesta de Alfredo De Ángelis, con sus cantores Carlos Dante, Oscar Larroca y Julio Martel, a veces reemplazados por la orquesta de Donato Racciatti y sus cantoras Nina Miranda y Olga Delgrossi. Esperábamos con ansias escuchar esos tangos. Luego venían, a las 20.15, 'Los Pérez García', y a las 20.30, 'Qué pareja', con Blanquita Santos y Héctor Masseli. Una belleza. También escuchábamos las radionovelas de las compañías de Juan Carlos Chiappe y Roberto Torres, en diversos horarios. Los radioteatros eran con Margot Villar, santafesina, y escuchábamos 'El león de Francia', 'El jinete escarlata', 'El poncho negro'. Gracias a El Litoral: mi adicción de hace 60 años".