Afuera pero feliz

En la Cámara alta, siguen en carrera para disputar bancas en el Congreso de la Nación -además de Lewandowski- su compañero de bloque Marcos Castelló (PJ-Lealtad-La Capital) y el radical Rodrigo Borla (San Justo) que integrará la nómina de Juntos por el Cambio el 15 de noviembre. El cantante de cumbia santafesino va en quinto lugar y el abogado sanjustino en el noveno (Santa Fe renueva 9 diputados nacionales).

Solo Felipe Michlig (San Cristóbal) quien figuraba como suplente de Maximiliano Pullaro quedó fuera de la boleta opositora. El jueves 16 estaba feliz, aún por el estrecho margen con que perdió su boleta con la de Carolina Losada, porque fue arriesgada la decisión de dejar el Frente Progresista para la elección nacional y sumarse a JxC.

El último día de la campaña, junto al ex vicegobernador Carlos Fascendini, al tomar un café en una estación de servicio en la autopista a Rosario, ambos vivieron un déja vu. Se ubicaron en la misma mesa y en iguales lugares que cuando respaldaron la candidatura de Antonio Bonfatti, en 2019. Sintieron que ya habían vivido ese momento, pero el desenlace no fue tan frustrante. Fue una buena elección la de Pullaro y los senadores radicales, aunque no les alcanzó.