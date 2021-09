"The Crown", la gran ganadora de los Premios Emmy

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el primer galardón que conquista Netflix en esta categoría de los premios más importantes de la televisión.

"The Crown" se llevó el domingo el Emmy a la mejor serie dramática, el primer galardón que consigue Netflix en esta categoría de los premios más importantes de la televisión.

La exitosa y elegante serie sobre la casa real británica pasó como un ciclón por estos Emmy puesto que se anotó todos los premios de drama: mejor actriz (Olivia Colman), mejor actor (Josh O'Connor), mejor actriz de reparto (Gillian Anderson), mejor actor de reparto (Tobias Menzies), mejor dirección (Jessica Hobbs) y mejor guion (Peter Morgan).

"The Crown" se impuso a las también nominadas "The Boys", "Bridgerton", "The Handmaid's Tale", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Pose" y "This is Us".

El éxito para el gigante digital fue aún mayor cuando supo que también había ganado el premio a la mejor serie limitada (miniserie), serie antológica o película para televisiva por "The Queen's Gambit", otro gran reconocimiento que Netflix nunca había ganado antes.

Precisamente Morgan, creador y máximo cerebro de "The Crown", fue el encargado de dar las gracias desde Londres, ya que el equipo de la serie se reunió ahí para seguir los Emmy. "Vamos a tener una fiesta ahora", comentó divertido pese a que en la capital británica era de madrugada.

Morgan dijo que no tenía palabras y además comentó que en dos horas debían empezar el rodaje de nuevos episodios de "The Crown".

La 73 edición de los Emmy, los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla, se celebró el domingo en Los Ángeles (EE.UU.) con una gala presencial pero con aforo reducido por el coronavirus.

La lista de todos los ganadores:

Serie dramática:

The Boys

Los Bridgerton

The Crown - GANADORA

El cuento de la criada

Territorio Lovecraft

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Serie comedia:

black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

The Flight Attendant

Hacks

El método Kominsky

Pen15

Ted Lasso - GANADORA

Miniserie o película para televisión:

Podría destruirte

Mare of Easttown

Gambito de dama - GANADORA

The Underground Railroad

Bruja Escarlata y Visión

Actor protagonista de drama

Regé-Jean Page (Los Bridgerton)

Josh O’Connor (The Crown) - GANADOR

Jonathan Majors (Territorio Lovecraft)

Matthew Rhys (Parry Mason)

Billy Porter (Pose)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Actriz protagonista de drama:

Olivia Colman (The Crown) - GANADORA

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (El cuento de la criada)

Uzo Aduba (In Treatment)

Jurnee Smollett (Territorio Lovecraft)

Mj Rodriguez (Pose)

Actor protagonista de comedia:

Anthony Anderson (black-ish)

Kenan Thompson (Kenan)

Michael Douglas (El método Kominsky)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso) – GANADOR

Actriz protagonista de comedia:

Tracee Ellis Ross (black-ish)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Jean Smart (Hacks) - GANADORA

Allison Janney (Mom)

Aidy Bryant (Shrill)

Actor de reparto de comedia:

Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Paul Reiser (El método Kominsky)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso) - GANADOR

Brendan Hurt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Actriz de reparto de comedia:

Rosie Perez (The Flight Attendant)

Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso) - GANADORA

Actor de reparto de drama:

Tobias Menzies (The Crown) - GANADOR

O-T Fagbenle (El cuento de la criada)

Max Minghella (El cuento de la criada)

Bradley Whitford (El cuento de la criada)

Michael K. Williams (Territorio Lovecraft)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

John Lightgow (Perry Mason)

Chris Sullivan (This Is Us)

Actriz de reparto de drama:

Gillian Anderson (The Crown) - GANADORA

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emerald Fennell (The Crown)

Madeline Brewer (El cuento de la criada)

Anna Dowd (El cuento de la criada)

Yvonne Strahovski (El cuento de la criada)

Samira Wiley (El cuento de la criada)

Aunjanue Ellis (Territorio Lovecraft)

Actor protagonista de miniserie o película para televisión:

Ewan McGregor (Halston) - GANADOR

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom Jr. (Hamilton)

Hugh Grant (The Undoing)

Paul Bettany (Bruja Escarlata y Visión)

Actriz protagonista de miniserie o película para televisión:

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Michaela Coel (Podría destruirte)

Kate Winslet (Mare of Easttown) - GANADORA

Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)

Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata y Visión)

Actor de reparto de miniserie o película para televisión:

Daveed Diggs (Hamilton)

Jonathan Groff (Hamilton)

Anthony Ramos (Hamilton)

Paapa Essiedu (Podría destruirte)

Evan Peters (Mare of Easttown) - GANADOR

Thomas Brodie-Sangster (Gambito de dama)

Actriz de reparto de miniserie o película para televisión:

Renée Elise Goldsberry (Hamilton)

Phillipa Soo (Hamilton)

Julianne Nicholson (Mare of Easttown) - GANADORA

Jean Smart (Mare of Easttown)

Moses Ingram (Gambito de dama)

Kathryn Hahn (Bruja Escarlata y Visión)