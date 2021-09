https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Abigeato

Villa Cañas: mataron a palazos a 5 lechones, pero sonó la alarma y no se los pudieron llevar

El dueño del campo llegó rápidamente, pero no encontró nada raro. Al día siguiente, revisando las cámaras de seguridad vio como siete sujetos atacaban a los animales.

Crédito: Gentileza

Por Mauro Dalmazzo Siete personas mataron 5 lechones a palazos en un campo de Villa Cañás, aunque no pudieron llevarlos porque sonó la alarma y el propietario llegó rápidamente. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad con las que cuenta el establecimiento, pero los investigadores aun no pudieron dar con los sujetos. Tenés que leer Foco de triquinosis en Villa Cañás alarma a la región La denuncia fue radicada en sede de la Comisaría 6° en la jornada el viernes 17. Y el pare de prensa oficial indica que el damnificado, un hombre de 74 años, se hizo “presente manifestando que en la madrugada del día 16 de septiembre siendo las 04:00 A.M. se activó la alarma de su campo ubicado a 5 km del casco urbano de la ciudad. El denunciante se apersono sólo hasta su campo y no observó ninguna anormalidad”. Al día siguiente, “al regresar en el transcurso de la mañana, encuentra 5 de sus lechones muertos y abandonados dentro de su campo. Y al revisar las cámaras observó a siete masculinos con palos matando sus animales”. En consecuencia, “se realizó consulta con la Fiscal en turno, Dra Andrea Cavallero, quien dispuso la caratula del hecho, que se le de conocimiento a la sección Guardia Rural Pumas y que se soliciten las cámaras de seguridad y se investigue”.

