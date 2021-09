https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 20.09.2021 - Última actualización - 11:29

9:53

Deberán esperar el ranking

Sudamericano: pese a ganar, Las Panteras no clasificaron de forma directa al Mundial

El seleccionado argentino de vóley derrotó a Chile 3 a 0, pero no le alcanzó para lograr el objetivo final. Sin embargo todavía tiene chances de acceder al torneo.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Deberán esperar el ranking Sudamericano: pese a ganar, Las Panteras no clasificaron de forma directa al Mundial El seleccionado argentino de vóley derrotó a Chile 3 a 0, pero no le alcanzó para lograr el objetivo final. Sin embargo todavía tiene chances de acceder al torneo. El seleccionado argentino de vóley derrotó a Chile 3 a 0, pero no le alcanzó para lograr el objetivo final. Sin embargo todavía tiene chances de acceder al torneo.

El seleccionado argentino femenino de vóleibol, Las Panteras, venció este domingo, en el cierre del Campeonato Sudamericano de Colombia a su par de Chile por 3-0, pero no se clasificó al Mundial de Países Bajos y Polonia de 2022 ya que quedó tercero de Brasil y el local Colombia, que cerraron el certamen disputado en Barrancabermejo a última hora.

Argentina empezó esta última fecha igualada en puntos con las colombianas, pero como en la jornada anterior éstas la habían vencido, la superaron en el Ranking Mundial FIVB, pasando las locales al puesto 19 y las dirigidas por Hernán Ferraro al 21 (con 161 puntos), por lo que ahora dependerán de que la Federación Internacional de Vóleibol distribuya los cupos restantes para el Mundial para ver si lo juegan.

Las argentinas, dirigidas por Hernán Ferraro, se impusieron con parciales de 25-19, 25-5 y 25-22, pero no les alcanzó porque solamente había dos plazas mundialistas en juego en este certamen que se las llevaron Brasil y Colombia.

Las Panteras tuvieron un inicio cargado de errores que facilitó el despegue de Chile, 12-7. Sin embargo, desde el bloqueo el equipo comenzó a encontrar respuestas y se metió en partido para revertir el marcador al 18-16. Farriol, Mercado y Bulaich comandaron la ofensiva en el tramo siguiente y Argentina aceleró para cerrarlo con Sosa, 25-19, describió el sitio oficial de la Federación Argentina del Vóleibol Argentino (FEVA).

La central formoseña volvió a destacarse en el arranque del segundo set para poner a Argentina 5-1. Con Mercado aportando en saque y ataque, la distancia se amplió y un nuevo techo de Farriol estableció el 14-4.

La superioridad argentina fue demasiada para el equipo chileno, que no logró contener la ofensiva albiceleste y el encuentro quedó 2-0 tras un error que selló el 25-5.

Mayer abrió el juego en el comienzo del tercer y último pasaje y Las Panteras se pusieron 10-6. Chile creció en defensa y buscó con Schwartzman, lo que le permitió ponerse a uno promediando el set.

Pero otra vez el bloqueo argentino fue la carta para abrir el resultado 21-17. Mercado se ncargó de manejar el ataque en el desenlace y la selección cerró el juego 25-22 tras una falla de las chilenas. Con información de Telam

El Litoral en en

Temas: