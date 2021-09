https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nuevo embajador

El santafesino Zurbriggen debutó en la liga española de básquet

Con un buen aporte desde el banco, el ex base de Obras Sanitarias de la Nación anotó 10 puntos en su primer juego con el Obradoiro de la Liga Endesa. No alcanzó para superar al Unicaja que se llevó el triunfo por 91 a 79.

Crédito: Gentileza

Luego de siete temporadas en Obras Sanitarias de la Nación, el base surgido de las inferiores del club Banco Provincial de la ciudad de Santa Fe disputó su primer encuentro con el Obradoiro de la liga española de básquet. El premio a MVP de la pasada temporada regular de la Liga Nacional de Básquet le aseguró un boleto para el tan ansiado salto a Europa. Como si fuera poco para el joven de 23 años, el mismo se dio en la Liga ACB, considerada la mejor a nivel FIBA, por detrás de la Euroliga disputada en paralelo por los mejores clubes de todo el continente europeo. En la primera jornada de la Liga Endesa, el nuevo equipo de Zurbriggen enfrentó al Unicaja Málaga y cayó por 91 a 79. Fernando aportó 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 18 minutos. Además, recuperó 2 balones. Es uno de los tres argentinos que participan en la actual Liga ACB. Nicolás Laprovittola, y el cañadense Nicolás Brussino son los otros representantes del país en la primera división de España.

