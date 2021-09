https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mensaje de despedida de Felipe Solá tras su abrupta salida de la Cancillería

El ex funcionario no hizo referencia al presidente Alberto Fernández y agradeció a los trabajadores del Ministerio "por poner el cuerpo en un momento muy difícil del país" durante la pandemia de coronavirus y la crisis económica.

Crédito: Cancillería/Archivo

El ex canciller Felipe Solá se despidió este lunes de los trabajadores del Ministerio y les agradeció "por poner el cuerpo en un momento muy difícil del país" durante la pandemia de coronavirus y la crisis económica. "No hay palabras para agradecer tanto afecto de todos los trabajadores y trabajadoras de la Cancillería Argentina. Gracias por poner el cuerpo en un momento muy difícil del país. Seguiré trabajando por la recuperación plena de nuestra querida Argentina", publicó el ex ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de la red social Twitter. Lo hizo acompañado por una fotografía de él junto a integrantes de la cartera. No hay palabras para agradecer tanto afecto de todos los trabajadores y trabajadoras de la Cancillería Argentina. Gracias por poner el cuerpo en un momento muy difícil del país.

Seguiré trabajando por la recuperación plena de nuestra querida Argentina. pic.twitter.com/2c4y0oREtc — Felipe Solá (@felipe_sola) September 20, 2021 En medio de su enojo con el Gobierno Nacional, Solá solo se despidió de los trabajadores y no hizo referencia al presidente Alberto Fernández ni a su gestión, aunque dijo que seguirá "trabajando por la recuperación" de la Argentina. El viernes último, cuando se conocieron los cambios en el Gabinete, Solá viajaba rumbo a México para participar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En una escala del viaje se enteró de su desplazamiento y, disgustado con la decisión y la forma de comunicárselo, renunció y no participó del encuentro internacional.

