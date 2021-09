https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.09.2021 - Última actualización - 10:06

10:01

Volvió a las "andanzas"

En Melincué no pueden dar con el pirómano que sigue provocando incendios

Desde el Cuartel de Bomberos debieron sofocar un foco sobre Ruta Provincial 93 en la tarde del domingo. Las autoridades no pueden encontrar al responsable.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Volvió a las "andanzas" En Melincué no pueden dar con el pirómano que sigue provocando incendios Desde el Cuartel de Bomberos debieron sofocar un foco sobre Ruta Provincial 93 en la tarde del domingo. Las autoridades no pueden encontrar al responsable. Desde el Cuartel de Bomberos debieron sofocar un foco sobre Ruta Provincial 93 en la tarde del domingo. Las autoridades no pueden encontrar al responsable.

Mauro Dalmazzo

Nuevamente Melincué sufrió el accionar de un pirómano que es buscado desde hace meses. En esta oportunidad el incendio se produjo en Ruta Provincial 93 en la tarde del domingo, donde tuvieron que concurrir con una unidad para sofocar el fuego. En la página oficial de Facebook del Cuartel, a manera de título pusieron: “El pirómano sigue asomando su mano”. La cantidad de incendios provocados en los últimos meses superó ampliamente la decena. En el último informado del 19 de septiembre, el parte de prensa indica que tuvo que salir el “móvil número 3, ya que en banquina de Ruta Provincial N° 93 km 28 se estaba produciendo un nuevo incendio de pastizales. Se procedió rápidamente a la extinción y enfriamiento del mismo. Se agradece a las personas que como siempre dan aviso de estos hechos lamentables”. Tenés que leer Numerosas intervenciones de bomberos en la provincia Antecedentes Durante el mes de junio y julio los servidores públicos debieron apagar un número importantes de incendios en las inmediaciones del casco urbano, ya sea sobre Ruta Provincial 90 como la 93. El 17 de agosto desde el Cuartel de Bomberos tuvieron que concurrir con dos autobombas para sofocar cinco focos en inmediaciones del basural. Consultado por Sur 24, en su momento el Jefe del Cuartel, Walter Nardi, manifestó que “estamos teniendo salidas muy seguidas por incendios de banquinas. Lo llamativo es que generalmente son a la misma hora y los lugares bastantes parecidos. Estamos ante alguien que hace un recorrido desde Elortondo hacia Firmat, ya que coinciden los lugares y el horario”. Foto: Gentileza El sábado 28 de agosto, más precisamente siendo las 3 AM, un llamado de emergencia en el cuartel dio cuenta que otra vez habría incendios intencionales entre Melincué y Elortondo. Se dirigieron tres móviles, para constatar que en los kilómetros 30 y 33 se encontraban dos focos ígneos generalizados en la banquina. Los servidores pudieron sofocar rápidamente el fuego y posteriormente, enfriar de las parcelas afectadas. “Desde nuestra institución y por el momento hay un gran desconocimiento en cuanto al sujeto que está provocando los incendios, pero seguimos apostando al gran trabajo de distintas entidades para dar con el paradero del pirómano”, aseguraron desde el cuartel melincuense.

El Litoral en en

Temas: