Municipio y Provincia piden reforzar la presencia de fuerzas federales en Santa Fe

Martes 21.09.2021 - Última actualización - 12:59

12:57

Tanto el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, como el intendente, Emilio Jatón, coincidieron en la necesidad de sumar efectivos nacionales al trabajo de la Policía provincial.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, destacó este martes ante la prensa que su flamante par nacional, Aníbal Fernández, con el primer mandatario provincial que se reunió fue con el gobernador Omar Perotti. "Estamos entusiasmados con la asunción de Fernández, ya que es un hombre de la política y va a entender las necesidades puntuales que tiene una provincia como la nuestra", remarcó el responsable de Seguridad.

El pedido puntual que mencionó Lagna y que le harán a Fernández es el de ampliar las fuerzas federales en el territorio santafesino. "Estamos convencidos de que vamos a mejorar la relación y reforzar la presencia de fuerzas federales de seguridad en la provincia -sostuvo-. Tenemos hechos muy puntuales, hemos heredado situaciones que vienen de larga data como el narco-delito, y hoy desemboca en juicios que se están dando todos juntos, sobre todo en Rosario", repasó Lagna.

"Nosotros tenemos que trabajar la seguridad como una cuestión de Estado. Las mesas locales de seguridad funcionan, los problemas existen y tratamos de abarcarlos con la mirada local", sostuvo el ministro santafesino, y reiteró que no sólo esperan mayor presencia de federales, sino que también aguarda un mayor equipamiento tecnológico.

Patrulleros

Otra información que transcendió en las últimas semanas fue la inminente llegada de más móviles policiales a las ciudades de la provincia. Al respecto Lagna comentó que se inició la licitación para la incorporación de 400 patrulleros y recordó que entre noviembre y diciembre habrá 900 nuevos agentes policiales recibidos. "La Provincia va a poner mucho dinero de los santafesinos en el presupuesto para seguridad", anticipó.

Al ser consultado acerca de la reunión que mantendrá Aníbal Fernández con el ex ministro Marcelo Saín. Lagna señaló: "Me parece bárbaro que el ministro Fernández no se limite a hablar con el poder Ejecutivo de la Provincia, sino también que hable con el Judicial. Saín es Director del Organismo de Investigaciones y conoce la problemática de los grandes grupos narcos y delitos complejos. Es muy bueno que se reúna más allá de la afinidad que tiene por haber trabajado juntos".

Pedido para la ciudad

A la salida del encuentro con Lagna, que tuvo lugar este martes por la mañana en el Ministerio de Seguridad en el marco de la firma de un acta compromiso con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la entrega de mil cascos y chalecos de visibilidad a motociclistas, Emilio Jatón, intendente de Santa Fe, se refirió al pedido concreto para mejorar la complicada situación de seguridad en la capital provincial: "Santa Fe tiene un problema grave de inseguridad y le venimos diciendo al gobernador y al ministro de Seguridad que es necesario reforzar la tarea de la Policía en la ciudad. Esperamos que ese pedido también se exprese en las reuniones nacionales", remarcó.

El regreso del público a las canchas

El ministro Lagna se refirió a la vuelta del público a los estadios del fútbol argentino y destacó: "Ayer (lunes) estuve en la cancha de Rosario Central, el aforo será del 50 % y con los clubes tenemos todo preparado. Mis serias dudas es qué va a pasar con los socios de las instituciones. Los clubes de Santa Fe trabajan a cancha llena y la Liga Profesional tiene armado el protocolo con entradas anticipadas y nominadas".

Pero puso en duda qué sucederá con los barras bravas en el regreso a las canchas en este marco de restricciones. "Está toda perfecta la organización, pero vamos a ver en los hechos cuando los barras o alguna persona quieran entrar sin esa entrada anticipada", cuestionó y agregó que desde su punto de vista de la seguridad: "Yo preferiría el 100 % del público".