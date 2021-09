https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Emilio Grande (h) "Mitre influyó en el poblamiento del departamento Castellanos" En el contexto de los 200 años del nacimiento del ex presidente Bartolomé Mitre, entrevista a la historiadora rafaelina María Inés Vincenti.

El 26 de junio de 2021 se cumplieron 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre, quien fuera escritor, periodista, historiador, político y militar. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires (1860-1862), presidente de la Nación (1862-1868) y fundador del diario La Nación (1870).

"El aporte que hizo a la Argentina fue muy importante. Tanto él como Urquiza, quien fue presidente de la Confederación Argentina (1854-1860). Recordemos que el Estado de Buenos Aires se había separado. Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca fueron los hacedores de la Argentina moderna", opinó la historiadora local María Inés Vincenti durante el programa "Sábado 100" por radio El Espectador (FM 100,1) de Rafaela, conducido por quien firma esta entrevista.

Vincenti es investigadora de la historia regional, fue docente en varias casas de estudio de Rafaela y Santa Fe, integró la Junta Provincial de Estudios Históricos de Santa Fe y fue homenajeada por la Legislatura provincial en 2013, y agregó: "la toma de decisiones de Mitre influyó en la provincia de Santa Fe, especialmente en el departamento Castellanos. Firmó el contrato para construir el ferrocarril de Rosario a Córdoba, proyecto por el que había batallado Urquiza y también los comerciantes de Rosario, incluso fundaron un periódico que se llamaba El Ferrocarril para buscar capitales para su construcción, pero el problema de Argentina es que era un país pobre, no había capitales y se vieron en la necesidad de hacer la contratación con los ingleses; las tierras que atravesaba el mencionado ferrocarril estaban en manos de particulares, hubo que expropiarlas e indemnizar a los propietarios. La Legislatura de Santa Fe le donó al gobierno nacional lo que hoy es parte de los departamentos Castellanos, San Martín y Belgrano, para que se realizara el famoso remate en Rosario. Así estas tierras del departamento Castellanos pasaron a manos de particulares y ahí compraron Manuel Quintana, Carlos Saguier y Félix Egusquiza. En esas tierras se fundaron Rafaela y otras colonias. Para pasar al aparato productivo demoraron más de 12 años y fue el origen de la colonización agrícola en el departamento Castellanos, ya que se formaron muy pocas estancias. Tenemos una decisión de Mitre que influyó en nuestra región".

El proceso sistemático de ocupación de estas tierras se desarrolló a partir del contrato firmado en octubre de 1880 entre Guillermo Lehmann y los propietarios territoriales mencionados (Quintana, Saguier y Egusquiza). Entre 1881 y 1884 el citado contrato originó la formación de las colonias Aurelia, Susana, Presidente Roca, Lehmann, Egusquiza y Rafaela, según lo publicado en la revista "La Opinión: 75 años en el corazón de la ciudad" (1996), citando entre las fuentes la investigación "Rafaela en la región más gringa de la pampa gringa" (Vincenti, María Inés, 1995).

En otra parte de la entrevista, Vincenti mencionó que "por las buenas relaciones que el gobernador Nicasio Oroño tenía con Mitre, se corrieron las fronteras en 1864 a Sunchales con el intento de su colonización y luego en 1867 se las trasladó hasta Capivara (departamento San Cristóbal), influyendo Mitre en los intentos de poblamiento en el departamento Castellanos".

"Mitre -añadió- gobernó, efectivamente, la mitad de su mandato porque en 1865 se declaró la guerra del Paraguay y se puso al frente de las fuerzas militares. En realidad, el que gobernó con las distancias y la tecnología de la época fue su vicepresidente Marcos Paz. Mitre volvió raudamente a principio de 1868 y Paz murió por la epidemia de cólera que se había desatado en ese momento".

-¿Por qué la figura de Mitre es muy aceptada y, al mismo tiempo, tiene cierta resistencia en algunos sectores?

-Mitre fue un gran historiador, creo que el presidente argentino al que podríamos llamar un intelectual. Por ejemplo tradujo la Divina Comedia de Dante Alighieri al español; su archivo y biblioteca en Buenos Aires es espectacular, los que puedan no dejen de visitar el museo Mitre, con una biblioteca extraordinaria y un archivo donde hay documentos que no están en otro lugar. En aquel momento, la nación no estaba formada, era Buenos Aires y como se decía en la época "los 13 ranchos". Fue uno de los constructores de la idea de nación con su obra sobre San Martín y Belgrano. Los que se oponen a Mitre, en realidad se oponen a la "Generación del 80", aunque él perteneció a la generación anterior, porque a partir de Roca fue el período más esplendoroso de la historia argentina. Después surgió un movimiento nacionalista en los años 20 del siglo XX que empezó a atacar la figura de Mitre, lo que él escribió está historiográficamente superado porque la ciencia avanza; a veces me río, la oposición y crítica de los historiadores es porque no van a los archivos. El movimiento de historiadores revisionistas que se generó a partir de la década de 1930 eran interpretadores de lo que habían escrito otros y al servicio de una posición política, eso no quiere decir que en Mitre no haya influido su formación liberal. Además, fundó la Junta Argentina de Numismática en la década de 1890, que es el antecedente de la Academia Nacional de Historia; si bien no abandonó la actividad política hasta su muerte fue un historiador muy importante, yo diría que es el fundador de la historiografía argentina.

