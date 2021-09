https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 21.09.2021 - Última actualización - 17:43

17:42

La posibilidad de que el alumnado vuelva a las aulas de los establecimientos de educación superior implica que se reactive el movimiento para encontrar residencias. ¿Cuál es la temporada de alquileres? ¿Qué zonas son las más buscadas? ¿Cuánto influyen los precios?

Alquileres estudiantiles 2022: volver a cursar, volver a alquilar La posibilidad de que el alumnado vuelva a las aulas de los establecimientos de educación superior implica que se reactive el movimiento para encontrar residencias. ¿Cuál es la temporada de alquileres? ¿Qué zonas son las más buscadas? ¿Cuánto influyen los precios? La posibilidad de que el alumnado vuelva a las aulas de los establecimientos de educación superior implica que se reactive el movimiento para encontrar residencias. ¿Cuál es la temporada de alquileres? ¿Qué zonas son las más buscadas? ¿Cuánto influyen los precios?

Por la pandemia, 2020 y 2021 fueron años marcados por el retorno a sus hogares de los estudiantes terciarios y universitarios que cursaban sus carreras en Santa Fe. De cara a la normalización del cursado y la mayor presencialidad prevista para 2022, vuelve el interés y la preocupación por el alquiler.

El retorno a la presencialidad en los ámbitos académicos obliga a las familias de los estudiantes a buscar propiedades para que se puedan alojar los adolescentes que llegarán a Santa Fe el próximo año, ya sea para iniciar o continuar sus estudios superiores.

Bajo este eje, Educación SF consultó a los representantes de Inmobiliaria Bottai, quienes adelantaron que ya "hay algunas consultas", aunque "todavía la demanda en masa todavía no se produjo" porque la temporada fuerte empieza a mediados de octubre y finaliza en marzo, algo parecido a lo que es la temporada de verano para alquileres temporarios tanto de quintas como de lugares en balnearios.

Desde Bottai también explicaron que, en general, un 80% de las familias busca propiedades cercanas a la casa de estudios. "Eso siempre fue así y se mantiene: no más de diez cuadras del lugar donde van a ir a estudiar", aseguraron. Sin embargo, admitieron que la cuestión de la seguridad es lo que más les preocupa a los padres; por eso, cuando envían a uno de sus hijos a estudiar "tratan de que sea en un lugar céntrico o bien se encuentre bastante próximo a la facultad donde van a estudiar".

El precio, ¿define?

Desde la Inmobiliaria consideraron que la pandemia "no modificó en absoluto" el mercado de alquileres: "siempre se ha alquilado con gran demanda a un ritmo bastante sostenido", dijeron. Los precios de los alquileres para los inmuebles que demandan los estudiantes cerca de las universidades y facultades "están alrededor de veinte mil pesos los de un dormitorio y hasta cuarenta mil los de dos dormitorios, esto más impuestos y más expensas". "Obviamente la variable sube o baja de acuerdo a la calidad del departamento, y mientras más nuevo sea es un poco más caro", aclararon.

De todas formas, desde Bottai lamentaron que "lo que no colabora con que los precios estén bajos es que más allá de la venida de los estudiantes ya hay una demanda de alquileres sostenida y consecutiva durante los últimos años y en este año en especial. Al no existir el crédito, la posibilidad de acceder a una vivienda, no le queda otra posibilidad a la gente que salir a alquilar, por lo que hay una gran demanda de alquileres, tanto de departamentos y casas para estudiantes o no estudiantes, lo que hace que todas las inmobiliarias tengamos realmente muy poca oferta y, obviamente, el precio esté en alza permanente".

Para contactarse

Finalmente, desde la empresa recomendaron recorrer la página web (https://www.bottai.com.ar) para descubrir la oferta de propiedades en alquilar. "Una vez que entran, la web te lleva a buscar la propiedad y a tener un contacto directo para coordinar una visita", explicaron.