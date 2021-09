https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 22.09.2021 - Última actualización - 18:44

18:40

"La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ideó el plan para elegir al presidente Alberto Fernández. Ahora se están peleando abiertamente", indicó el popular diario.

Tras la derrota en las PASO El "matrimonio político" de Alberto y Cristina "se desintegra", según el New York Times "La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ideó el plan para elegir al presidente Alberto Fernández. Ahora se están peleando abiertamente", indicó el popular diario. "La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ideó el plan para elegir al presidente Alberto Fernández. Ahora se están peleando abiertamente", indicó el popular diario.

El diario estadounidense The New York Times publicó hoy una nota de análisis de la situación argentina y evaluó que el "matrimonio político" entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "se desintegra" tras la derrota en las elecciones primarias del pasado 12 de septiembre.

"La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ideó el plan para elegir al presidente Alberto Fernández. Ahora se están peleando abiertamente", indicó el popular diario.

Según la publicación, se trata de "un matrimonio político que alguna vez fue considerado una genialidad, pero ahora se está desmoronando a medida que el presidente y la vicepresidenta de Argentina se culpan mutuamente por la caída de la popularidad del partido gobernante".

"El presidente Alberto Fernández remplazó el lunes a varios ministros después de un duro altercado con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien lo culpó por la contundente derrota que sufrió su partido en las elecciones primarias a principios de este mes. La disputa pública profundizó las dudas de que la pareja que lidera una nación agobiada por las deudas, la pobreza y una economía en crisis pueda gobernar de manera efectiva", subrayó.

En la nota publicada este miércoles con las firmas de Daniel Politi y Ernesto Londoño, el diario sostuvo que la derrota "también renovó el interés por una pregunta que ha sido relevante desde 2019, cuando la ex presidenta Fernández de Kirchner ideó un plan para retornar al poder ubicando a Alberto Fernández como candidato a la presidencia: ¿quién está gobernando?".

"Fernández de Kirchner calificó el resultado como una ´catástrofe política´ en un comunicado publicado a fines de la semana pasada en su sitio web personal, y pidió medidas contundentes. En el documento, Kirchner se describió como una figura marginada en el gabinete de Fernández y dijo que sus advertencias sobre el impacto político de las medidas de austeridad no fueron escuchadas", reflejó The New York Times.

Además, recordó que "Fernández de Kirchner, quien gobernó Argentina de 2007 a 2015, eligió a Alberto Fernández para liderar su boleta electoral porque enfrentó varios casos de corrupción que habían afectado gravemente su imagen política".

"Ahora, según afirman los analistas políticos, mientras los votantes se enojan con él, Fernández de Kirchner parece querer librarse de responsabilidades", señaló la publicación.

Y agregó: "El gobierno de Fernández fue criticado luego de que altos funcionarios tuvieron acceso temprano, y no registrado, a las vacunas contra el coronavirus. El presidente también fue criticado por la divulgación de unas fotografías que lo muestran asistiendo a una fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, que se celebró en la residencia presidencial cuando el país estaba en cuarentena".

Con información de NA