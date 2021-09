"Me resultó asombroso el suicidio", dijo el abogado del asesino de Oldani

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Figueroa "no desconocía la situación que afrontaba ni las consecuencias", dijo su defensor, César Cello. "Tuve conversaciones que no presagiaban esta supuesta decisión de suicidarse", amplió.

César Carlos Cello defendió desde el minuto cero al autor material del homicidio de Hugo Oldani. Lo hizo tras su detención en abril del año pasado, se reunió con él una docena de veces en la cárcel a lo largo del último año y mantuvo una última entrevista personal con su pupilo el viernes pasado, 48 horas antes de que lo encontraran colgado en una celda de aislamiento en el penal de Las Flores. Aunque no abona teorías escandalosas, el profesional del derecho se mostró "estupefacto" con la noticia de la muerte de Cristian Bruno Figueroa.

__¿Cuándo se enteró de la muerte de Figueroa?

__Yo me entero de la muerte de este chico el lunes a las 8 u 8.30 cuando me llama un colega de ustedes (un periodista). Pero me dice que no estaba seguro porque había otra persona de apellido Martínez que también podía ser. Pero a través de la jornada se fue determinando que era Figueroa.

A las 9.30 levanto un mail que me había mandado el Servicio Penitenciario a la una de la madrugada del lunes, que me retransmitía el parte que le mandaron al fiscal en turno Martín Torres, en el cual me confirmaban que era Figueroa y cómo fue la secuencia. Así fue como yo me enteré.

__¿Qué fue lo primero que pensó?

__Sinceramente quedé estupefacto. No atinaba a dar crédito a eso porque me parecía una situación que no era esperable por varias razones, entre ellas porque tuve conversaciones con él 48 horas antes que no presagiaban esta supuesta decisión de suicidarse. Más allá -y así lo he expresado en otras entrevistas- que este chico no desconocía la situación que afrontaba ni las consecuencias. Acá lo único que estaba haciendo la defensa, con el conocimiento de él, era buscar cuál podía ser la pena más baja en función del homicidio y las características del delito. (Figueroa) sabía perfectamente cuál era la situación y nunca estuvo ni abrumado, ni derrumbado, ni deprimido.

El viernes tuvo una reunión a las 11 de la mañana con el fiscal (Gonzalo Iglesias) en la que se le informó que le ofrecían 26 años. Era una pena alta pero menor que una perpetua. Era la primera negociación que se hacía y el fiscal Iglesias, como iban a estar todos los imputados, aprovechó para hacerle la propuestas a cada uno de ello.

__¿Qué familiares tiene Figueroa?

__Yo tenía poca relación con la familia y eventualmente me mandaba algún mensaje la pareja, con la que tenía un hijo que nació en mayo. Lo recuerdo porque incluso tuvimos que hacer un pedido para que él vaya a conocerlo y hacer el trámite en el Registro Civil.

__¿Sabe qué dicen las notas y cartas que estaban en su celda?

__Eso me lo han preguntado pero yo no tengo más noticia de cómo se ha desarrollado esta causa porque no soy parte. En el informe del Servicio Penitenciario que le mandan al fiscal el domingo a las 22.45 dicen que hicieron una requisa y no encontraron nada. Es lo que le dicen al fiscal en turno.

Pero este era un chico que en general hacía algunas anotaciones, tenía unos papeles y los guardaba.

__¿Piensa que pudo haber sido fabricada la escena del suicidio?

__No te puedo decir que sí o que no. Es una causa compleja y rara y con ramificaciones en otras dimensiones también. Mi impresión subjetiva con conocimiento de la persona y la situación es que me resultó asombroso el suicidio de este chico. No me daban las características de la personalidad, la situación en que estábamos no lo ameritaba, no había cambiado nada en contra, estábamos en una mejor posición, no se lo que pasó desde el viernes al sábado o domingo.

El ejecutor

Cristian Bruno Figueroa (23) fue hallado sin vida, colgado del cuello con el forro del colchón, el domingo 19 de septiembre en horas de la siesta, en una celda de resguardo de la cárcel de Las Flores.

Estaba preso con prisión preventiva desde que lo detuvieron, en abril de 2020 y la semana pasada habían comenzado las negociaciones para llegar a un acuerdo de condena mediante la modalidad del juicio abreviado. La Fiscalía le propuso una pena de 26 años de prisión para evitar ir a un juicio oral en el que pedirían la perpetua.

El joven era uno de los seis detenidos por el crimen de Hugo Oldani, el titular de la agencia de turismo que lleva su nombre. Aunque no fue declarado culpable, Figueroa aparece en los videos de seguridad como quien gatilla el arma que le provoca la muerte al comerciante.

El hecho ocurrió la tarde del martes 11 de febrero de 2020, un un local de la Galería Rivadavia, que tiene ingreso por calle La Rioja 2441. Casi 20 meses después, el móvil todavía no está claro, puesto que la muerte de Oldani dejó al descubierto el presunto funcionamiento de un negocio ilegal, vulgarmente conocido como "mesa de dinero" o "cueva", que derivó en otra investigación por lavado de dinero.