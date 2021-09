https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 23.09.2021 - Última actualización - 14:36

14:31

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Opinión

ERCILIO FERRI

"Los misterios del gobierno han oscurecido las mentes de sus ejecutantes. Hasta el punto de que ya no recuerdan la verdad, tras sus encubrimientos y sus mentiras. Esta operación de engaño por bien organizadas que estén sus maratónicas campañas informativas y por sofisticadas que sean las artimañas publicitarias concluirá por encallar o tornarse contraproducente. Esto es: llegará a confundir sin convencer. El inconveniente de la mentira y del engaño es que su eficacia descansa enteramente sobre la clara noción de que quien miente y engaña desea ocultar. En este sentido, la verdad, incluso, si no prevalece en público, posee una irradiable primacía sobre todas las falsedades".

****

Cambios lamentables

ALFREDO SALOMÓN

"¿Hacia dónde quiere ir el presidente de la Nación, Alberto Fernández? Aníbal Fernández es un individuo totalmente rechazado por la gran mayoría del pueblo, y a pesar de ello, Alberto Fernández lo incorpora a su gobierno. Con ese personaje oscuro no vamos a ninguna parte. Mejor dicho: vamos hacia el abismo. Esto es totalmente lamentable. Al presidente Alberto hay que decirle o enseñarle que al fuego se apaga con agua no con nafta. ¿Cómo va a incorporar a su gobierno a este sujeto llamado Aníbal Fernández. Todavía recuerdo las ofensas que este personaje le hizo al fiscal Nisman después de su muerte. Todo esto es lamentable".

****

Carteles

UN LECTOR

"Como ciudadano, contribuyente, creo que la primera tarea de un gobernante -sea un intendente, un gobernador o un presidente- es la de priorizar en qué se van a gastar los dineros públicos. Eso se vuelve una obligación mayor en estas épocas complicadas que estamos viviendo, desde el punto de vista económico, social y sanitario. A pesar de este razonamiento, uno ve con asombro que la ciudad está llena de carteles destacando lo bueno de las gestiones municipal y provincial. Y yo me pregunto, y le pregunto al intendente y al gobernador, ¿no les parece que habría que achicar esos gastos o directamente suprimirlos?, porque hay otras prioridades urgentes que atender y que a veces quedan relegadas por falta de recursos. Estamos en una sociedad de locos, irracional, donde se ha perdido el sentido común. Hace falta dinero en el área de Salud, de Desarrollo Económico. Nos estamos acostumbrando a que nos gobiernen los irracionales, la gente sin sentido común, y eso es lo más grave que le puede pasar a un país, además de la corrupción que nos afecta".

****

El mundo paralelo de las fobias

ROBERTO R. SÁNCHEZ

"Por algún hecho traumático que muchos hemos vivido en el pasado, padecemos lo que se llama síntomas de 'ataque de pánico', que solo lo conocen quienes lo padecen. Se manifiesta por varias situaciones; sitios cerrados, un vehículo que no conducimos, una puerta que se traba, visitar un shopping y desorientarnos con la salida, una reunión de negocios o de trabajo en el trigésimo quinto piso de un rascacielos, ascensor, subte, tren, bondi, resonador, embotellamientos, garajes subterráneos, avión, buses o el mismísimo silencio que termina abrumándonos. Así un montón de inconvenientes que terminan por convertir la vida en un caos, sobre todo con el agravante de la pandemia. La gente no se anima hablar del tema cree que no mencionándolo se cura, a mi modesto entender lo padece el 30% de la población, es una discapacidad más que pocos tienen en cuenta, lo indicado es la asistencia psicológica y la mejor terapia es no tener miedo de hablarlo; descubrirán no ser los únicos que lo padecen".

****

Las orillas alambradas

CARLOS WELI

"Pletórico de luz y sentimientos para compartir con los más chicos, me dispuse a vivenciar flora y fauna a la vera del Ubajay, pero me fue prohibido. Propietarios y ocupas orilleros del curso de agua con sus alambrados extendidos hasta el agua misma, reclamando propiedad privada, uso y goce, me impidieron el acceso a disfrutar el espacio público que resguarda la L 26994 y art 2639 CCyCN, fijado en 35 m. de libre tránsito y uso público. Dicho espacio solo puede reducir a 15 m. por autoridad municipal, si fuere justificado por interés general; autoridades que a tenor de lo comprobado y comprobable desconocen en favor de algunos y perjuicio de la mayoría. Ni hablar de las obras construidas en Valle Aluvional del río limitado por defensas y el indebido uso y tránsito que se hacen sobre las crestas de las dichas intransitables. Los funcionarios, inexplicablemente, siempre apegados al 'dejar hacer, dejar pasar'. No se llore luego sobre la leche derramada".

****

Llegan cartas

No hay que crear tensiones

RICARDO A. QÜESTA

Hay que pedirle a Galdeano que no tenga expresiones peyorativas y descalificantes hacia Macri que además de ser un señor caballero de la política, un verdadero señor que no ha hablado mal de nadie, ha sido uno de los artífices de este triunfo, gran triunfo, a nivel nacional. Hay que recordar que en una breve campaña, con la marcha del "sí se puede", le permitió a JxC sacar el 41 % de votos y que no sólo los conservó sino que los amplió como él ya venía anunciando.

Además, la gente se convenció de que hizo un gran gobierno y no ganó la elección en el 2019 por la campaña de difamación del Frente de Todos que por error nunca fue contrarrestada y todos guardaron silencio frente a las mentiras de Alberto y Cristina Fernández contra su gobierno y persona.

Además la publicación y presentación de su libro "Primer Tiempo" promociona a JxC porque la gente pudo apreciar su extraordinario talento político, con una gran formación, conocimientos y experiencia que lo posiciona como uno de los grandes estadistas del mundo.

Asimismo, es una falta de respeto a la figura de un ex presidente, que debe volver a ser presidente en 2023 para sacar al país del desastre que va a dejar este gobierno. Si quiere criticar a alguien que dirija las críticas al Frente de Todos o sus rivales políticos y no a sus correligionarios en un momento en el que debemos estar unidos y concentrados para aportar ideas que consoliden este triunfo en las elecciones de noviembre. Además, Macri no participó en la designación de candidatos a las paso, ni apoyó expresamente a nadie. Se limitó a asistir y apoyar a quien le pedía su presencia en actos de la campaña electoral. Que nadie cree tensiones en JxC.

Hubo una reunión expresa entre los dirigentes de JxC para evitar críticas entre candidatos de la coalición. Que se respete ese acuerdo. Lo cual no quiere decir que no haya autocríticas pero en reuniones privadas expresas de la alianza en la que se establecerán reglas a respetar. Sería deseable entonces que ningún integrante de JxC pretenda deteriorar la imagen de Macri u otro candidato de JxC.