El mejor jugador argentino de básquet y multicampeón en la NBA volverá a la franquicia que lo vio triunfar: San Antonio.

De esta manera se confirmaron los rumores que circularon con fuerza este viernes por la mañana y durante la siesta argentina, Spurs, anunció la contratación de un nuevo staff, entre los cuales está el ex 20.

"Manu Ginóbili ha sido nombrado Asesor Especial de Operaciones de Baloncesto y Josh Ryan ahora es Desarrollador Front End sénior", publica el sitio oficial de la franquicia.

OFFICIAL: Spurs Announce Basketball Operations Staff Additions & Promotions



Click the link for more info ⤵️