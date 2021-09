https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rompió el silencio tras su salida del Gabinete

Trotta: "Pensar que lo que se haga en 50 días cambia el voto es subestimar a la gente"

El ex ministro de Educación se diferenció de Gollan y dijo que está buscando trabajo. Aseguró que no volvió a hablar con el presidente desde que fue despedido.

Crédito: Pablo Aguirre

El ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, habló por primera vez este viernes tras su salida del Gabinete. Tras marcar sus diferencias con Alberto Fernández sobre las clases presenciales y asegurar que no volvió a hablar con el presidente desde que fue despedido, analizó qué puede pasar en las elecciones de noviembre. "Pensar que por lo que se haga en 50 días la sociedad va a votar de una manera distinta es subestimar a la gente", aseguró el ex funcionario al ser consultado sobre la frase de Daniel Gollan, candidato a diputado por el oficialismo, quien aseguró que "con un poco más de platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado tanto". Trotta también hizo referencia a su salida del Gobierno. "El presidente tomó la decisión de hacer cambios en el Gabinete que incluyeron cambios en Educación y en estos cambios tenemos la expectativa de que todos podamos bajar un cambio y generar instancias de diálogo, de poder transitar una agenda que permita unir a los argentinos. Es el desafío pendiente", señaló en diálogo con LN+. Luego contó que no habló con Fernández desde que le comunicaron que debía dejar su cargo y aseguró que tuvo diferencias con el presidente sobre la decisión de volver a cerrar las escuelas en abril de este año, en medio del endurecimiento de la cuarentena por la segunda ola del coronavirus. Tenés que leer Jaime Perczyk, de profesor de educación física a nuevo Ministro de Alberto "Han sido públicas algunas diferencias que tuve con el Presidente. En un momento vinculado a la presencialidad de las escuelas, cuando estaba por impactar la segunda ola. El presidente tenía una agenda de mucha preocupación en lo que iba a ser el impacto de la segunda ola y nosotros planteamos la posibilidad de mantener la apertura de las clases en la región metropolitana. En ese momento se cerró en el AMBA y nosotros planteamos que haya un cierre parcial y no total. Yo planteaba que habia que cerrar gradualmente", afirmó Trotta. Sobre la derrota del oficialismo en las PASO, analizó: "Creo que la economía es el 51% del resultado de las elecciones. En el 49% está el resto, la salud, la seguridad, la educación y hasta la pandemia. Es un dato objetivo que la sociedad dijo 'esto no me gusta'". El duro golpe que sufrió el Frente de Todos precipitó los cambios en el Gabinete. Trotta no había presentado la renuncia, como si lo hicieron los funcionarios cercanos a Cristina, pero sin embargo fue desplazado. "El que decide siempre es el presidente. No sé si me jodió. Lo que si creo es que tenemos que poner en valor lo que se hizo y lo que faltó. No he hablado con él porque no se dio la oportunidad", contó. Luego, Trotta reconoció haber tenido otra "diferencia" con Alberto Fernández. Fue cuando le consultaron sobre la profesora de La Matanza acusada de adoctrinar a un alumno luego de que se difundiera un video en la que se la veía criticando a los gritos al gobierno de Mauricio Macri. Tras el escándalo, Fernández había calificado como "debate formidable" la discusión entre la docente y el alumno. "Tuvimos una mirada distinta con el presidente sobre la docente. Él dijo que fue un debate formidable y ahí tuvimos una diferencia. Está mal lo que hizo la docente", remarcó Trotta. En el cierre de la entrevista, se refirió a su futuro. "Mi esfuerzo máximo está en tratar de terminar mi tesis doctoral y estoy buscando trabajo. Estoy actualizando mi currículum", contó. ELECCIONES PASO 2021 Senado Nacional Diputados Nacional Concejo SF

