Calendario escolar: quiénes irán a clases hasta el 3 ó 17 de diciembre

Las clases en la provincia de Santa Fe terminarán el 3 de diciembre para los alumnos de "trayectoria sostenida". Ello equivale a decir, para quienes lograron aprobar el 70% de los contenidos. El resto seguirá vinculado con el establecimiento hasta mediados de diciembre, y de ser necesario, hasta febrero y marzo del año que viene. Así lo explicó a El Litoral el secretario de Educación, Víctor Debloc.

- ¿Cuándo termina, exactamente, el ciclo lectivo 2021 en la provincia?

- El calendario escolar 2021 fija el 17 de diciembre como la finalización de los ciclos de escolarización. Pero ésa es una referencia porque en función de la pandemia, el calendario se fue modificando y ajustando a lo largo de todo este año. En principio se sostiene eso porque está aprobado por resolución, pero se lo correlaciona con la promoción y evaluación acompañada porque por un lado, hay que cerrar la unidad académica 2020-2021; y por el otro, cierra este año, básicamente en diciembre. De este modo, los alumnos de trayectoria escolar sostenida irían terminando en la primera semana de diciembre, el 3.

- ¿Qué implica "trayectoria sostenida"?

- La trayectoria sostenida es de aquel alumno que ha tenido un vínculo estable con la escuela y que ha podido participar en la mayor parte de las actividades de enseñanza – aprendizaje propuestas por el establecimiento, y que por lo tanto, los saberes priorizados los ha ido incorporado y está en un proceso de avance continuo.

- ¿Eso equivale a la aprobación del 70% de los contenidos?

- Sí, exactamente; tienen aprobado el 70% de los saberes de la currícula durante este año.

- ¿Precisamente, ese 70% implica evaluar el año completo, el último trimestre, el bi año 2020-2021?

- Se evalúa el bi año, pero básicamente, lo que se aprobó en lo más se aprobó en lo menos; de lo que pudo apropiarse el año pasado, hay una consecuencia relativamente lógica que implica que hay otros saberes posteriores que se incorporan también. Se tiene en cuenta, entonces, el bi año pero especialmente el 2021; el período que hubo bimodalidad y alternativa educativa, y el período que hubo casi presencialidad plena a partir de agosto, apuntando a que la trayectoria sostenida está en relación con el 70% de saberes priorizados. Esto es tanto para el nivel primario como para el secundario.

- ¿Qué pasa con el resto de los alumnos, aquellos que no alcancen ese porcentaje de aprobación?

- Tenemos, por un lado, la categoría de "trayectoria intermitente" que es aquella que fue relativamente discontinua pero el alumno no perdió vínculo con los docentes, con los saberes y con la escuela; generalmente asiste y tiene algún tipo de continuidad en el vínculo. Ahí hay que fortalecer e intensificar los aprendizajes; entonces ese alumno que está entre un 40 y 50 % (de contenidos aprobados) tiene que transitar un poco más la escolarización en diciembre e ir hasta el 17 ó hasta el 20 de diciembre, que es un lunes. También se los puede citar a los alumnos, de acuerdo con las características de su trayectoria. La tercera alternativa son las trayectorias de "baja intensidad" en su relación con los saberes de la escuela; en este caso, la intermitencia se ha profundizado y queda pendiente la participación de parte del alumno en algunos de los trayectos formativos. Hablamos de quienes estarían entre el 20 y el 40% de los saberes priorizados (aprobados). Ellos deberán transitar diciembre y si es necesario, un tramo de febrero y marzo para poder cerrar su escolarización y que su trayectoria se acerque a la sostenida.

- ¿Cuando se habla de diciembre, se habla de concurrir a la escuela más allá del 21?

- No no; ésa es la fecha tope porque desde allí se da el período en el que la escuela ya sin alumnos, reúne a docentes y directivos para hacer una evaluación institucional del año y tomar decisiones sobre febrero. Cada institución educativa irá viendo hacia adentro dónde tiene que poner el esfuerzo de acompañamiento para fortalecer el aprendizaje. Entonces, podrá haber diferentes grupos de alumnos que estén transitando con presencialidad plena y otros con tutorías, por ejemplo. Esos días y hasta esa fecha, lo importante es acompañarlos porque después ya no volverán a la escuela hasta el año siguiente.

Decano de la UTN

La Asamblea Universitaria eligió como nuevo Decano de la UTN Facultad Regional Santa Fe al Ing. Eduardo Donnet, para desempeñarse en el período 2021-2025. Se impuso en segunda vuelta por 48 votos a 31 al Dr. Pablo Villareal. El Ing. Donnet ocupa el cargo de vicedecano en la actual gestión del Ing. Rudy Grether y ya fue Decano de la institución en el período 2013-2017. Es ingeniero mecánico y especialista en transporte. Como vicedecana fue electa la Doctora en Educación, Ing. Eva Casco, actual Secretaria del Departamento Materias Básicas de la UTN Santa Fe. El cambio de autoridades esta previsto para el martes 21 de diciembre de 2021.