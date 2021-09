https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 27.09.2021 - Última actualización - 13:44

13:42

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Advertencia

UNA MAMÁ ANGUSTIADA

"Cuanto brevemente algo que me sucedió hace pocos días. A la parada de colectivo llegó una señora. Yo estaba allí, dispuesta a llevar a mi niña al jardín. Esa mujer me empezó a hacer preguntas raras. Luego, le agarró el barbijo a mi hija, donde tiene bordados su nombre y apellido y lo miró. Después se subió al mismo colectivo que nosotras y se sentó en el asiento de adelante. Se daba vuelta y nos siguió haciendo preguntas raras. Y en un momento dado, le preguntó a mi hija: '¿cómo tenés la chuchita?'... La nena se quedó mirándola, me miró a mí y yo a la mujer. Entonces, ella insistió: 'por donde hacés pis'... Me bajé del colectivo con un miedo terrible y fui a hacer la denuncia. Logré sacarle una foto a esa mujer. Quiero alertar a la población por este tipo de personajes. Ella tenía como una especie de uniforme con la inscripción de un lugar y en la comisaría buscaron ese sitio y se encontraron con que no existe. Tanto en el barbijo como en el delantal decía: ID salud y ese lugar no existe. Por suerte no nos pasó nada más grave, pero es muy alarmante. Yo no supe cómo defender a mi hija... la sorpresa por lo que estaba aconteciendo fue muy grande. Estoy muy angustiada y preocupada de que me quieran robar a la nena. A la gente les digo que tengan mucho cuidado con sus hijos".

****

Golpe bajo a la República

ALFREDO SALOMÓN

"Con gran asombro, veo que han incorporado al gobierno a gente que carece de calidad personal, como el caso de Aníbal Fernández. ¿Cómo puede ser que el presidente Alberto Fernández incorpore a su gobierno personajes que carecen de antecedentes que ennoblezcan al país? Nuestra República Argentina no merece semejante golpe bajo. Fuimos una potencia en otros tiempos, y en la Segunda Guerra Mundial mandábamos alimentos, como carne y trigo, a países de Europa y gozábamos de prestigio en todo el mundo. Este personaje está en deuda con la Justicia y debería estar en otro lugar, si la Justicia hiciera el trabajo como corresponde. Estoy defraudado con esto. ¿Qué está pasando con este gobierno carente de atributos para la función que ocupa? Lamentable".

****

Volvió la inseguridad a B° Alfonso

VECINOS ALARMADOS

"Hablo en nombre de varios vecinos: vuelve la inseguridad a barrio Alfonso, después de años de tranquilidad. Acaban de matar a un chico que era repartidor de garrafas. Un muchacho trabajador, muy buena persona. Lo mataron por defender a su hermano que era drogadicto y andaba en problemas, y él se metió para ayudarlo y terminó muerto. En el barrio vemos y sufrimos mucha inseguridad, mucha vagancia, mucha droga... En Juan Díaz de Solís 1865, hay un pasillo donde vive mucha gente que es laburadora. Y en la esquina de ese lugar, todas las noches se junta gente de malvivir, que venden droga y molestan al vecindario, lo cual se súper potencia los fines de semana. Generalmente son adolescentes, que molestan, se alcoholizan, se drogan, todo junto. Uno llama a la policía y no da ni cinco de bolilla. De modo que los vecinos tenemos que cuidarnos entre nosotros. Le pedimos al diario que envíe a sus reporteros de Sucesos, para que reflejen en sus páginas lo que aquí está aconteciendo".

*****

Falta alumbrado público

ROQUE SANTACRUZ DE SAUCE VIEJO

"En el barrio Taragüí estamos sin luz pública. En calle México y transversal, a la altura de donde vive el pescador Muñoz, hay varios focos quemados. Incontables son los que siguen hacia el río. Pido que el intendente o presidente comunal se ocupen. No hay luz, ni corte de yuyos, etc., etc. Gracias a El Litoral por el espacio".